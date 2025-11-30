Alperovich fue internado de urgencia por una complicación intestinal

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, fue internado de urgencia este domingo en Buenos Aires tras sufrir una complicación intestinal que obligó a su atención inmediata. El dirigente, que recientemente contrajo matrimonio con Marianela Mirra, quedó bajo observación médica luego de ser sometido a una intervención quirúrgica.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el cuadro se presentó de manera repentina, por lo que el equipo médico decidió proceder con rapidez. La intervención se realizó en el Sanatorio Italiano, donde permanece internado.

Mirra, ex participante de Gran Hermano y actual esposa del exmandatario, estuvo acompañándolo durante todo el proceso. El periodista Ángel de Brito difundió imágenes desde la clínica y detalló en sus redes sociales que Alperovich ingresó por un cuadro de apendicitis.

El estado de salud del exgobernador continuará siendo monitoreado en las próximas horas, mientras se aguarda parte médico oficial.