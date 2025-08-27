Justicia de Nueva York ratificó fallo a favor de Argentina

Milei tras el ataque: “Kirchnerismo nunca más”
El Presidente responsabilizó a militantes kirchneristas por los incidentes en Lomas de Zamora y llamó a votarlos en contra en las próximas elecciones.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó un pedido de fondos acreedores y confirmó la sentencia favorable para el país en el litigio por el “Cupón PBI”.Política 27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este miércoles el intento de revisión presentado por fondos acreedores, entre ellos Aurelius Capital Management, en el marco del caso conocido como “Cupón PBI”.
Con esta decisión, se mantiene en pie el fallo del 16 de julio, que ya había refrendado la sentencia de la jueza Loretta Preska en primera instancia, favorable para la República Argentina.
El litigio gira en torno a bonos emitidos en la reestructuración de deuda de 2005, que otorgaban pagos adicionales si el Producto Bruto Interno (PBI) superaba un determinado umbral de crecimiento. Los demandantes argumentaban que, tras cambios metodológicos en la medición del PBI en 2014, dejaron de percibir esos intereses.
Sin embargo, la Justicia estadounidense concluyó que los acreedores no cumplieron con la cláusula de “No Acción” prevista en el contrato para iniciar la demanda, y desestimó así su reclamo.
La Procuración del Tesoro de la Nación comunicó oficialmente que este fallo implica “la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente 500 millones de dólares”.
El caso forma parte de una serie de disputas legales vinculadas a la deuda reestructurada. Si bien el fallo detiene esta demanda, aún no se descarta que los fondos intenten una nueva presentación corrigiendo los aspectos contractuales señalados por la Justicia.
El Presidente responsabilizó a militantes kirchneristas por los incidentes en Lomas de Zamora y llamó a votarlos en contra en las próximas elecciones.
El diputado liberal responsabilizó al intendente de Lomas de Zamora por los incidentes contra la comitiva de Javier Milei y lo calificó de “maldito kirchnerista”.
La caravana presidencial fue agredida con objetos contundentes y debió ser evacuada. Hay dos detenidos y fuertes acusaciones políticas tras el hecho.
Peritos confirmaron que el ex titular de la ANDIS eliminó mensajes de WhatsApp en fechas clave del escándalo. El análisis ya fue entregado al juez Casanello.
El Presidente liderará este miércoles una movilización en autos desde Temperley, en la recta final hacia las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
El gobernador bonaerense negó las acusaciones de fraude electoral del presidente y reveló que le ofrecieron ser candidato testimonial en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.