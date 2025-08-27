Justicia de Nueva York ratificó fallo a favor de Argentina

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este miércoles el intento de revisión presentado por fondos acreedores, entre ellos Aurelius Capital Management, en el marco del caso conocido como “Cupón PBI”.

Con esta decisión, se mantiene en pie el fallo del 16 de julio, que ya había refrendado la sentencia de la jueza Loretta Preska en primera instancia, favorable para la República Argentina.

El litigio gira en torno a bonos emitidos en la reestructuración de deuda de 2005, que otorgaban pagos adicionales si el Producto Bruto Interno (PBI) superaba un determinado umbral de crecimiento. Los demandantes argumentaban que, tras cambios metodológicos en la medición del PBI en 2014, dejaron de percibir esos intereses.

Sin embargo, la Justicia estadounidense concluyó que los acreedores no cumplieron con la cláusula de “No Acción” prevista en el contrato para iniciar la demanda, y desestimó así su reclamo.

La Procuración del Tesoro de la Nación comunicó oficialmente que este fallo implica “la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente 500 millones de dólares”.

El caso forma parte de una serie de disputas legales vinculadas a la deuda reestructurada. Si bien el fallo detiene esta demanda, aún no se descarta que los fondos intenten una nueva presentación corrigiendo los aspectos contractuales señalados por la Justicia.