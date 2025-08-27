Argentina pide frenar entrega de mensajes en el caso YPF

La Argentina pidió a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere el pedido de entregar comunicaciones privadas de funcionarios nacionales vinculadas al caso YPF.

El planteo fue dado a conocer por el especialista Sebastián Maril, quien adelantó que si la magistrada rechaza el pedido, el país podría avanzar en una apelación.

A mediados de julio, Preska había ordenado al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros de funcionarios actuales y anteriores, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, además de miembros de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

La medida no exige la entrega completa de los dispositivos, sino la realización de búsquedas por palabras clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”.

El objetivo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es demostrar que empresas como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación actúan como “alter ego” del Estado. Si esa postura prospera, sus activos podrían ser embargados para afrontar el pago de la sentencia por US$16.000 millones.