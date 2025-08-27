Argentina pide frenar entrega de mensajes en el caso YPF

El Gobierno solicitó a la jueza Loretta Preska que reconsidere la orden de entregar comunicaciones privadas de funcionarios en el litigio por la expropiación de YPF. Podría apelarse en caso de rechazo.

Economía27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
360

La Argentina pidió a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere el pedido de entregar comunicaciones privadas de funcionarios nacionales vinculadas al caso YPF.

El planteo fue dado a conocer por el especialista Sebastián Maril, quien adelantó que si la magistrada rechaza el pedido, el país podría avanzar en una apelación.

A mediados de julio, Preska había ordenado al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros de funcionarios actuales y anteriores, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, además de miembros de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

La medida no exige la entrega completa de los dispositivos, sino la realización de búsquedas por palabras clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”.

El objetivo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es demostrar que empresas como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación actúan como “alter ego” del Estado. Si esa postura prospera, sus activos podrían ser embargados para afrontar el pago de la sentencia por US$16.000 millones.

Te puede interesar
anses-cuando-cobro-jueves-13-de-febrero_1200_800

ANSES: quiénes cobran hoy 27 de agosto

SOFIA ZANOTTI
Economía27 de agosto de 2025

El organismo previsional informó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y asignaciones familiares para este miércoles.

anses-1-jpg_1600_1067

Pagos de ANSES hoy: quiénes cobran este lunes 25 de agosto

SOFIA ZANOTTI
Economía25 de agosto de 2025

Jubilados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3 cobran hoy. También siguen vigentes las Asignaciones de Pago Único y las de PNC para todas las terminaciones hasta el 10 de septiembre.

Lo más visto
Boletín de noticias