Argentina pide frenar entrega de mensajes en el caso YPF

ANSES: quiénes cobran hoy 27 de agosto
El organismo previsional informó el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y asignaciones familiares para este miércoles.
El Gobierno solicitó a la jueza Loretta Preska que reconsidere la orden de entregar comunicaciones privadas de funcionarios en el litigio por la expropiación de YPF. Podría apelarse en caso de rechazo.Economía27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Argentina pidió a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere el pedido de entregar comunicaciones privadas de funcionarios nacionales vinculadas al caso YPF.
El planteo fue dado a conocer por el especialista Sebastián Maril, quien adelantó que si la magistrada rechaza el pedido, el país podría avanzar en una apelación.
A mediados de julio, Preska había ordenado al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros de funcionarios actuales y anteriores, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, además de miembros de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
La medida no exige la entrega completa de los dispositivos, sino la realización de búsquedas por palabras clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”.
El objetivo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es demostrar que empresas como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación actúan como “alter ego” del Estado. Si esa postura prospera, sus activos podrían ser embargados para afrontar el pago de la sentencia por US$16.000 millones.
La medida busca transparentar el reparto de horarios de vuelo y dejar atrás las decisiones discrecionales en los aeropuertos argentinos.
El Banco Central volvió a subir los encajes bancarios en la previa de la licitación de $13,7 billones. La medida busca reducir la circulación de pesos y contener la presión sobre el dólar.
Jubilados con haberes superiores a la mínima y beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3 cobran hoy. También siguen vigentes las Asignaciones de Pago Único y las de PNC para todas las terminaciones hasta el 10 de septiembre.
El ministro de Economía buscará renovar deuda este martes en medio de la suba de tasas y la presión cambiaria.
El organismo confirmó el pago de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF y desempleo para beneficiarios según la terminación del DNI.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.