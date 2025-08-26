Torneo de Maxivóley: el equipo municipal logró dos triunfos en Colón

El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.

Deportes26 de agosto de 2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
El equipo femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad volvió a destacarse en el Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, certamen organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino. En esta oportunidad, las jugadoras viajaron a la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, donde disputaron dos encuentros correspondientes a la séptima fecha del campeonato.

En el primer partido, las cañaseñas se impusieron con autoridad frente a Juventud Unida de Santa Isabel por 2 a 0, con parciales de 25-17 y 25-9. Luego, en el segundo enfrentamiento, derrotaron al conjunto local, Círculo Italiano de Colón, también en sets corridos por 25-14 y 25-7.

Con este doble triunfo, el conjunto municipal reafirma su nivel de juego y sigue sumando experiencia en un torneo que reúne a equipos representativos de diferentes localidades de la región. El desempeño de las jugadoras consolida su crecimiento competitivo y las posiciona como un rival de peso dentro de la competencia.

