Torneo de Maxivóley: el equipo municipal logró dos triunfos en Colón

El equipo femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad volvió a destacarse en el Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, certamen organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino. En esta oportunidad, las jugadoras viajaron a la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, donde disputaron dos encuentros correspondientes a la séptima fecha del campeonato.

En el primer partido, las cañaseñas se impusieron con autoridad frente a Juventud Unida de Santa Isabel por 2 a 0, con parciales de 25-17 y 25-9. Luego, en el segundo enfrentamiento, derrotaron al conjunto local, Círculo Italiano de Colón, también en sets corridos por 25-14 y 25-7.

Con este doble triunfo, el conjunto municipal reafirma su nivel de juego y sigue sumando experiencia en un torneo que reúne a equipos representativos de diferentes localidades de la región. El desempeño de las jugadoras consolida su crecimiento competitivo y las posiciona como un rival de peso dentro de la competencia.