Torneo de Maxivóley: el equipo municipal logró dos triunfos en Colón

Dembélé: “Messi es el más grande de todos”
El francés, candidato al Balón de Oro, reveló cómo Lionel Messi influyó en su carrera durante su paso por el Barcelona.
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.Deportes26 de agosto de 2025GASTON PAROLA
El equipo femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad volvió a destacarse en el Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, certamen organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino. En esta oportunidad, las jugadoras viajaron a la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, donde disputaron dos encuentros correspondientes a la séptima fecha del campeonato.
En el primer partido, las cañaseñas se impusieron con autoridad frente a Juventud Unida de Santa Isabel por 2 a 0, con parciales de 25-17 y 25-9. Luego, en el segundo enfrentamiento, derrotaron al conjunto local, Círculo Italiano de Colón, también en sets corridos por 25-14 y 25-7.
Con este doble triunfo, el conjunto municipal reafirma su nivel de juego y sigue sumando experiencia en un torneo que reúne a equipos representativos de diferentes localidades de la región. El desempeño de las jugadoras consolida su crecimiento competitivo y las posiciona como un rival de peso dentro de la competencia.
David Wheater dejó su cargo en la previa al GP de Países Bajos, donde Franco Colapinto regresa a la competencia. La escudería francesa atraviesa un momento de fuerte inestabilidad.
El Gran Premio regresa este fin de semana y repasamos quiénes se quedaron con las victorias más recientes, incluido el histórico triunfo de Lando Norris en 2024.
El entrenador suspendió la conferencia de prensa luego de la igualdad 1-1 en La Fortaleza. River sigue líder de su grupo en el Torneo Clausura.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.