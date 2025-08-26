Ex GH acusado de brujerías y destrozos en un departamento

Un nuevo escándalo envuelve al universo Gran Hermano. El periodista Pepe Ochoa reveló que Emma Vich, finalista de la edición 2024, habría protagonizado un episodio que mezcla destrozos, conflictos personales y hasta presuntas prácticas de “brujería”.



Según detalló en su programa, Vich alquilaba un departamento que fue entregado en pésimo estado. “De la inmobiliaria me dicen que había faltantes de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados”, contó Ochoa.

Los papeles hallados en el freezer mencionaban a Juliana “Furia” Scaglione, con quien Vich mantuvo enfrentamientos durante el reality, y al estilista Kennys Palacios, conocido por su trabajo junto a Wanda Nara. En las inscripciones podía leerse: “Juliana ‘Furia’ Scaglione, atada y estancada” y “Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás”.

La situación generó revuelo en redes sociales y abrió un nuevo capítulo en la relación entre los exparticipantes del programa. Hasta el momento, ni Vich ni los involucrados realizaron declaraciones públicas sobre el episodio.