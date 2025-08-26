Gallardo no habló tras el empate de River con Lanús

Torneo de Maxivóley: el equipo municipal logró dos triunfos en Colón
El plantel femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad obtuvo dos contundentes victorias en la séptima fecha del campeonato, consolidando su gran presente deportivo.
El entrenador suspendió la conferencia de prensa luego de la igualdad 1-1 en La Fortaleza. River sigue líder de su grupo en el Torneo Clausura.Deportes26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
River Plate igualó 1-1 ante Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que dejó más tensión que satisfacción.
El equipo de Marcelo Gallardo ganaba con un gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, pero Rodrigo Castillo empató para el “Granate” en tiempo de descuento. El resultado mantuvo al “Millonario” como líder del Grupo B con 12 puntos, apenas uno por encima de Vélez.
El final del encuentro desató el enojo del “Muñeco”, quien decidió suspender la conferencia de prensa. Durante el desarrollo del partido también se lo observó molesto: incluso llegó a discutir y empujar a su ayudante Matías Biscay tras una pérdida de balón de Juan Fernando Quintero.
Con este empate, River acumula nueve partidos invicto en el semestre —cuatro triunfos y cinco empates— y ahora deberá concentrarse en su próximo compromiso: los octavos de final de la Copa Argentina frente a Unión de Santa Fe, este jueves desde las 21:15.
El francés, candidato al Balón de Oro, reveló cómo Lionel Messi influyó en su carrera durante su paso por el Barcelona.
David Wheater dejó su cargo en la previa al GP de Países Bajos, donde Franco Colapinto regresa a la competencia. La escudería francesa atraviesa un momento de fuerte inestabilidad.
El Gran Premio regresa este fin de semana y repasamos quiénes se quedaron con las victorias más recientes, incluido el histórico triunfo de Lando Norris en 2024.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.