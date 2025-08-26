Gallardo no habló tras el empate de River con Lanús

River Plate igualó 1-1 ante Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que dejó más tensión que satisfacción.

El equipo de Marcelo Gallardo ganaba con un gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, pero Rodrigo Castillo empató para el “Granate” en tiempo de descuento. El resultado mantuvo al “Millonario” como líder del Grupo B con 12 puntos, apenas uno por encima de Vélez.

El final del encuentro desató el enojo del “Muñeco”, quien decidió suspender la conferencia de prensa. Durante el desarrollo del partido también se lo observó molesto: incluso llegó a discutir y empujar a su ayudante Matías Biscay tras una pérdida de balón de Juan Fernando Quintero.

Con este empate, River acumula nueve partidos invicto en el semestre —cuatro triunfos y cinco empates— y ahora deberá concentrarse en su próximo compromiso: los octavos de final de la Copa Argentina frente a Unión de Santa Fe, este jueves desde las 21:15.