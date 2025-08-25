La China Suárez se reencontrará con sus hijos en Turquía

Moria Casán opinó sobre el video íntimo de Mauro Icardi
Eugenia “la China” Suárez se estableció en Turquía para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolística y, tras semanas de negociaciones, consiguió que sus hijos también se trasladen a ese país.
La actriz enfrentó dificultades para llegar a un acuerdo con su expareja, Benjamín Vicuña, respecto a la mudanza de Magnolia y Amancio, así como con Nicolás Cabré por la escolaridad de Rufina. Finalmente, lograron consensuar un esquema que permitirá que los niños permanezcan con su madre.
Rufina comenzará en septiembre las clases en un colegio internacional en Estambul, el mismo al que asistieron las hijas de Icardi antes de que Wanda Nara regresara a la Argentina. En tanto, Magnolia y Amancio seguirán cursando a través de un sistema online, lo que permitirá que mantengan vínculo con su escuela en Argentina, tal como solicitó Vicuña.
Los tres menores viajaron acompañados por su niñera y su abuela, Marcela Riveiro, quien se instalará un tiempo en Turquía para ayudar en la adaptación de los chicos a una cultura muy distinta a la argentina.
En los últimos días, Suárez compartió imágenes recorriendo sitios típicos de Estambul, en un intento por integrarse a la vida local. La actriz proyecta quedarse en Turquía durante varios años, ya que Icardi negocia renovar su contrato con el Galatasaray por dos temporadas más.
