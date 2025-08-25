Teodelina inauguró el 33° Encuentro Interprovincial de Teatro

El viernes 22 de agosto se llevó a cabo en Teodelina la apertura del 33° Encuentro Interprovincial de Teatro, un evento cultural que año tras año convoca a la comunidad y a artistas de distintas provincias.

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Complejo Cultural Julio Gutiérrez Martín, con la presencia del intendente Joaquín Poleri, la secretaria de Cultura Dora Avagnina y el equipo de teatro local.

Durante el acto se rindió homenaje a referentes que marcaron la historia del teatro en la localidad. Una de ellas fue Ethel Balducchi de Guillet, quien recibió el reconocimiento de tener una butaca preferencial con su nombre en la sala Horacio Caimi. También se destacó la trayectoria de Leonor Caro, figura clave en la promoción del arte escénico en Teodelina.

El encuentro contó además con la participación especial del actor Gustavo Garzón, que presentó la película “Buscando a Shakespeare” en el Club de los Abuelos, con entrada libre y gratuita, sumando un atractivo destacado a la programación del fin de semana.

El cierre de la jornada inaugural estuvo a cargo del grupo de danza dirigido por Stefanía Melo, que presentó una coreografía folklórica en el marco de la semana sanmartiniana.

Con este inicio, Teodelina renovó su compromiso con la cultura y el teatro, en una celebración que invita a valorar el arte como herramienta de encuentro, empatía y construcción comunitaria.