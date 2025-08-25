Pagos de ANSES hoy: quiénes cobran este lunes 25 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este lunes 25 de agosto de 2025 cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima y cuyos documentos finalizan en 2 y 3. La medida se enmarca en el calendario habitual que ordena los pagos por terminación de DNI.

En la misma jornada, también perciben la Prestación por Desempleo (Plan 1) los titulares con DNI terminados en 2 y 3, según el esquema establecido para este mes.

Además, continúan en curso las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) para todas las terminaciones de DNI, con acreditaciones habilitadas del 11 de agosto al 10 de septiembre.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) también se abonan a todas las terminaciones hasta el 10 de septiembre, de acuerdo con el calendario vigente.

Para consultar fechas, lugar de cobro y detalles de cada prestación, ANSES recomienda ingresar a Mi ANSES o al sitio oficial, donde se actualiza el cronograma completo.