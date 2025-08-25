La Venadense Sub-15 obtuvo el subcampeonato de la Copa de Oro

El combinado Sub-15 de la Liga Venadense de Fútbol se quedó con el subcampeonato de la Copa de Oro del Torneo de Selecciones, disputado este fin de semana.

Luego de superar en instancias previas a la Liga Cañadense, la Asociación Rosarina y la Liga San Martín “B”, La Venadense llegó a la final frente a la Liga Interprovincial.

El encuentro terminó igualado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, con gol de Federico González para el elenco venadense. La definición se trasladó a los penales, donde el rival se impuso por 6 a 5.

Más allá del resultado, el plantel juvenil dejó una gran imagen en la competencia, con el acompañamiento constante de las familias y el trabajo del cuerpo técnico.