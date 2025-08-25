La Venadense Sub-15 clasificó a la final de la Copa de Oro

El seleccionado Sub-15 de la Liga Venadense de Fútbol se metió en la final de la Copa de Oro tras superar a la Liga Deportiva del Sur en la semifinal del Torneo de Selecciones.

El encuentro se disputó en la mañana de este lunes y terminó con victoria venadense por 5 a 2. Los goles fueron convertidos por Jerónimo Martínez, Francisco Sensolini, Mateo Isaías, Joaquín Laliana y Benjamín Chazarreta.

Con este resultado, el conjunto de la región aseguró su lugar en la final, que se jugará esta tarde desde las 16 frente a la Liga Interprovincial.

El plantel de La Venadense está conformado por futbolistas de los clubes Defensores Talleres, Hughes FBC, Sportivo Ben Hur, Sportsman CSD, Atlético Peñarol, Jorge Newbery de Venado Tuerto, Sportivo Rivadavia, Juventud Pueyrredón, Unión y Cultura y Centenario.