La Venadense Sub-15 clasificó a la final de la Copa de Oro

Villa Cañás recibió a Teodelina en un encuentro de newcom
El Salón de Deportes fue escenario de una jornada recreativa entre equipos de ambas localidades, con partidos amistosos que fortalecieron integración y compañerismo.
El combinado juvenil venció 5-2 a la Liga Deportiva del Sur y jugará esta tarde la final ante la Liga Interprovincial.Deportes del Sur25 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El seleccionado Sub-15 de la Liga Venadense de Fútbol se metió en la final de la Copa de Oro tras superar a la Liga Deportiva del Sur en la semifinal del Torneo de Selecciones.
El encuentro se disputó en la mañana de este lunes y terminó con victoria venadense por 5 a 2. Los goles fueron convertidos por Jerónimo Martínez, Francisco Sensolini, Mateo Isaías, Joaquín Laliana y Benjamín Chazarreta.
Con este resultado, el conjunto de la región aseguró su lugar en la final, que se jugará esta tarde desde las 16 frente a la Liga Interprovincial.
El plantel de La Venadense está conformado por futbolistas de los clubes Defensores Talleres, Hughes FBC, Sportivo Ben Hur, Sportsman CSD, Atlético Peñarol, Jorge Newbery de Venado Tuerto, Sportivo Rivadavia, Juventud Pueyrredón, Unión y Cultura y Centenario.
El seleccionado juvenil cayó por penales ante la Liga Interprovincial tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
La 22ª fecha de la Primera A y la 5ª del Repechaje en la Primera B dejaron cambios en la tabla y definiciones cada vez más ajustadas.
Ayer se disputó en el Salón de Deportes Municipal de Villa Cañás la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS).
En el inicio del torneo, “La Fiebre” venció a Sportsman con un triple agónico y el “Rojo” se quedó con el clásico ante Argentino.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
La santafesina, nacida en Venado Tuerto, obtuvo la corona en 1962 en Miami y marcó un hito en la historia de la belleza internacional. Tenía 87 años.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.