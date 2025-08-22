Moria Casán opinó sobre el video íntimo de Mauro Icardi

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi
El actor confirmó que la infidelidad existió y descartó una reconciliación. La pareja puso fin a 18 años de relación.
La “One” lanzó un comentario irónico tras la filmación de Icardi en ropa interior publicada por la China Suárez. También se refirió al regreso mediático de Wanda Nara.Espectáculos22 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Un video de Mauro Icardi en ropa interior compartido por Eugenia “la China” Suárez en redes sociales generó un fuerte revuelo esta semana. La actriz mostró a su pareja en el balcón de su nueva casa y los comentarios no tardaron en multiplicarse, desmintiendo rumores sobre el futbolista.
Entre las reacciones destacó la de Moria Casán, quien dejó un mensaje en tono irónico. La diva escribió: “Maní con levadura, adore”, en alusión a la imagen del ex de Wanda Nara.
Casán también opinó sobre las recientes declaraciones de Wanda, quien al regresar al país habló de episodios de maltrato en su relación con Icardi. En su cuenta de X, la “One” señaló: “Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”.
