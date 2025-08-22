Pablo Giorgis impulsa plan piloto de compostaje en Santa Isabel

Santa Isabel se prepara para una gran Noche de Tango
Santa Isabel dio un nuevo paso en su política de cuidado ambiental.
Santa Isabel dio un nuevo paso en su política de cuidado ambiental. Bajo la conducción del presidente comunal, Pablo Giorgis, comenzó una prueba piloto de compostaje domiciliario en el Barrio Belgrano.
La iniciativa consiste en la recolección diferenciada de residuos orgánicos los días martes y jueves, que serán trasladados al predio ambiental local para su tratamiento en celdas diseñadas especialmente para este fin.
El proyecto es coordinado por Sergio Pellegrini, referente del Área de Desarrollo Productivo, junto a las ingenieras ambientales Mercedes Vigo y Mariel Marutto. Ambos profesionales vienen trabajando en la reconversión del predio del antiguo ferrocarril, transformado en un espacio de educación y gestión ambiental.
“Cada paso que damos en este camino significa más salud, más limpieza y más futuro para nuestro pueblo. Queremos que cada vecino se sienta parte de esta transformación hacia un Santa Isabel más ordenado y sustentable”, señaló Giorgis.
En las próximas semanas se evaluarán los resultados de esta primera etapa con la idea de sumar progresivamente otros barrios hasta alcanzar a toda la localidad.
