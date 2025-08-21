Caputo ratificó que Milei no cambiará el rumbo económico

Asamblea de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance del 2024 con saldo positivo
Economía21 de agosto de 2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, le restó importancia a la decisión de la Cámara de Diputados de avanzar contra el veto presidencial a la suba de las jubilaciones. Lo hizo este jueves durante su exposición en el Consejo de las Américas 2025, realizado en un hotel de Buenos Aires.
“Lo del Congreso fue una situación más, no nos importa. No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico”, afirmó ante un auditorio compuesto por empresarios de primera línea.
Caputo señaló que el presidente Javier Milei “ya había anticipado en febrero que la oposición intentaría desestabilizar este modelo”, al que definió como “el único que representa esperanza y que les quita privilegios a los que gobernaron 16 de los últimos 22 años”.
El funcionario aseguró que la sociedad respalda la continuidad del plan de ajuste y liberalización: “Si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos”.
Además, destacó el liderazgo de Milei: “Tiene una convicción con las ideas de la libertad y el carácter para sostenerlas desde el Sillón de Rivadavia, algo que no se hizo en más de cien años”.
Ante los empresarios presentes, concluyó: “No se imaginan lo que es estar en la silla eléctrica que ocupa el presidente y hacer lo mejor para los argentinos”.
El resultado final positivo de 271.000 millones de pesos marca un hito para la historia de la compañía.
