Allanamientos en cuatro ciudades por narcotráfico

En un amplio despliegue policial realizado en las primeras horas de este jueves, se concretaron 14 allanamientos simultáneos en Venado Tuerto, Rosario, San Gregorio y Santa Isabel.



Los procedimientos dejaron como saldo la detención de diez personas y el secuestro de cocaína, marihuana y varias armas de fuego. Según precisaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se trató de una investigación vinculada al microtráfico en la región.



Entre los arrestados figuran dos individuos que tenían pedido de captura vigente. De acuerdo con los primeros informes, la organización estaría relacionada con un conocido narcotraficante venadense actualmente detenido y condenado por hechos similares.

El operativo fue calificado como exitoso por las fuerzas de seguridad, que desplegaron decenas de efectivos en las cuatro localidades para dar cumplimiento a las órdenes judiciales.