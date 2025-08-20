Vialidad Nacional inicia arreglos en la Ruta 33

Obras de mejora en el Hospital SAMCo de Sancti Spíritu
La Comuna acompaña los trabajos de pintura y refacción que buscan fortalecer la atención en salud pública.
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.Regionales20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional informó que este jueves iniciará trabajos de bacheo sobre la Ruta Nacional 33, en jurisdicción de Venado Tuerto.
En una primera etapa, las tareas se desarrollarán desde el ex predio del peaje en dirección a Murphy. El operativo contempla intervenciones puntuales que obligarán a reducir la calzada a un solo carril, con circulación alternada de a una mano por vez.
Durante la primera jornada se ejecutará el fresado de deformaciones y desprendimientos para preparar la superficie. Posteriormente, el viernes se procederá a la colocación de concreto asfáltico en caliente.
Los trabajos se realizarán de 8 a 14 horas aproximadamente. Para garantizar la seguridad vial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Municipalidad de Venado Tuerto colaborarán en el ordenamiento del tránsito.
La Comuna acompaña los trabajos de pintura y refacción que buscan fortalecer la atención en salud pública.
Vialidad Nacional informó la reapertura de la ruta entre Pujato y RN A012, pero el tramo entre Zavalla y Pérez permanece cerrado por agua en la calzada.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
Una recién nacida de 28 días llegó sin signos vitales a la Comisaría 14°. Gracias a las maniobras de los efectivos, recuperó la respiración y fue trasladada con vida al Hospital Gutiérrez.
Con juegos, sorteos y espectáculos, la comunidad disfrutó una jornada familiar que reunió a cientos de vecinos en el espacio público.
El gobernador y la diputada entregaron una placa en ExpoVenado tras la sanción de la Ley que declara a Venado Tuerto capital provincial del ovino Hampshire Down.
Nelson Ramón Ceballos fue sentenciado por abusar de una menor y una mujer adulta, además de amenazas y desobedecer órdenes judiciales.
Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.
La concejala rosarina será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el frente que busca unir al peronismo con nuevas miradas.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
La Municipalidad presentó sus propuestas turísticas y acompañó a emprendedores locales en el evento regional.