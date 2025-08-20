Vialidad Nacional inicia arreglos en la Ruta 33

El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional informó que este jueves iniciará trabajos de bacheo sobre la Ruta Nacional 33, en jurisdicción de Venado Tuerto.



En una primera etapa, las tareas se desarrollarán desde el ex predio del peaje en dirección a Murphy. El operativo contempla intervenciones puntuales que obligarán a reducir la calzada a un solo carril, con circulación alternada de a una mano por vez.

Durante la primera jornada se ejecutará el fresado de deformaciones y desprendimientos para preparar la superficie. Posteriormente, el viernes se procederá a la colocación de concreto asfáltico en caliente.

Los trabajos se realizarán de 8 a 14 horas aproximadamente. Para garantizar la seguridad vial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Municipalidad de Venado Tuerto colaborarán en el ordenamiento del tránsito.