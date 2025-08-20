ANSES confirmó pagos de jubilaciones y asignaciones este 20 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este miércoles 20 de agosto de 2025.

Según informó el organismo, hoy perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 8.

También se abona la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares (SUAF). En este caso, los trabajadores en relación de dependencia con DNI finalizado en 7 acceden hoy al beneficio, mientras que las beneficiarias de la AUE con documentos terminados en 6 también están incluidas en el pago de la jornada.

Por otra parte, se recordó que las asignaciones de pago único —matrimonio, adopción y nacimiento— ya se encuentran disponibles para todas las terminaciones de documento y se extenderán hasta el 10 de septiembre. Lo mismo ocurre con las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC).

El calendario de ANSES busca garantizar un orden en la distribución de haberes y facilitar la gestión de cobros en todo el país.