ANSES confirmó pagos de jubilaciones y asignaciones este 20 de agosto

El Gobierno impulsa el “Plan Aspiradora” para frenar al dólar
La estrategia busca absorber pesos del mercado en plena campaña electoral, en contraposición al “Plan Platita” aplicado en elecciones anteriores.
El organismo previsional informó quiénes cobran hoy según la terminación del DNI, incluyendo jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y asignaciones únicas.Economía20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este miércoles 20 de agosto de 2025.
Según informó el organismo, hoy perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 8.
También se abona la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares (SUAF). En este caso, los trabajadores en relación de dependencia con DNI finalizado en 7 acceden hoy al beneficio, mientras que las beneficiarias de la AUE con documentos terminados en 6 también están incluidas en el pago de la jornada.
Por otra parte, se recordó que las asignaciones de pago único —matrimonio, adopción y nacimiento— ya se encuentran disponibles para todas las terminaciones de documento y se extenderán hasta el 10 de septiembre. Lo mismo ocurre con las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC).
El calendario de ANSES busca garantizar un orden en la distribución de haberes y facilitar la gestión de cobros en todo el país.
La estrategia busca absorber pesos del mercado en plena campaña electoral, en contraposición al “Plan Platita” aplicado en elecciones anteriores.
La ANSES abona este martes jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y asignaciones de pago único. Cobran según terminación de DNI los grupos detallados a continuación.
El ministro de Economía anunció que los proyectos inconclusos del plan Procrear quedarán bajo gestión municipal, con participación del sector privado para finalizar las obras.
La inversión será destinada a proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, a cargo de la empresa Glencore.
Un decreto publicado en el Boletín Oficial define disoluciones, nuevas funciones y transferencias de organismos bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Las tasas de los plazos fijos subieron casi 10 puntos desde junio. Según el banco elegido, el capital necesario para obtener $1 millón de intereses puede variar en más de $20 millones.
Nelson Ramón Ceballos fue sentenciado por abusar de una menor y una mujer adulta, además de amenazas y desobedecer órdenes judiciales.
Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.
La concejala rosarina será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el frente que busca unir al peronismo con nuevas miradas.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
La Municipalidad presentó sus propuestas turísticas y acompañó a emprendedores locales en el evento regional.