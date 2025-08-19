ANSES paga hoy: quiénes cobran este 19 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente al martes 19 de agosto de 2025. Hoy perciben sus haberes jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminado en 7. Además, continúan los pagos de AUH/Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para DNI terminado en 6 y de AUE para DNI terminado en 5. También siguen vigentes las asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento y adopción) y las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, para todas las terminaciones hasta el 10 de septiembre.

Según el esquema oficial de agosto, AUH y Asignación Familiar por Hijo pagan hoy a DNI 6, mientras que AUE lo hace a DNI 5. SUAF también acredita a DNI 6 en esta jornada.

Para las asignaciones de pago único y las asignaciones familiares de PNC, el período de cobro para todas las terminaciones se extiende del 11 de agosto al 10 de septiembre.

En paralelo, rige para agosto el aumento previsional de 1,62% y el bono de $70.000 para haberes mínimos, de acuerdo con las comunicaciones difundidas este mes.