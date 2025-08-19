ANSES paga hoy: quiénes cobran este 19 de agosto

El Gobierno impulsa el “Plan Aspiradora” para frenar al dólar
La estrategia busca absorber pesos del mercado en plena campaña electoral, en contraposición al “Plan Platita” aplicado en elecciones anteriores.
La ANSES abona este martes jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y asignaciones de pago único. Cobran según terminación de DNI los grupos detallados a continuación.Economía19 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente al martes 19 de agosto de 2025. Hoy perciben sus haberes jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminado en 7. Además, continúan los pagos de AUH/Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para DNI terminado en 6 y de AUE para DNI terminado en 5. También siguen vigentes las asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento y adopción) y las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, para todas las terminaciones hasta el 10 de septiembre.
Según el esquema oficial de agosto, AUH y Asignación Familiar por Hijo pagan hoy a DNI 6, mientras que AUE lo hace a DNI 5. SUAF también acredita a DNI 6 en esta jornada.
Para las asignaciones de pago único y las asignaciones familiares de PNC, el período de cobro para todas las terminaciones se extiende del 11 de agosto al 10 de septiembre.
En paralelo, rige para agosto el aumento previsional de 1,62% y el bono de $70.000 para haberes mínimos, de acuerdo con las comunicaciones difundidas este mes.
El ministro de Economía anunció que los proyectos inconclusos del plan Procrear quedarán bajo gestión municipal, con participación del sector privado para finalizar las obras.
La inversión será destinada a proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, a cargo de la empresa Glencore.
Un decreto publicado en el Boletín Oficial define disoluciones, nuevas funciones y transferencias de organismos bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Las tasas de los plazos fijos subieron casi 10 puntos desde junio. Según el banco elegido, el capital necesario para obtener $1 millón de intereses puede variar en más de $20 millones.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.