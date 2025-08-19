Caputo transfiere viviendas del Procrear a municipios

El Gobierno impulsa el “Plan Aspiradora” para frenar al dólar
La estrategia busca absorber pesos del mercado en plena campaña electoral, en contraposición al “Plan Platita” aplicado en elecciones anteriores.
El ministro de Economía anunció que los proyectos inconclusos del plan Procrear quedarán bajo gestión municipal, con participación del sector privado para finalizar las obras.
El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, confirmó la transferencia de las viviendas inconclusas del extinto programa Procrear a los municipios. El objetivo es que las administraciones locales puedan licitar los proyectos y habilitar a empresas privadas a concluirlos.
La medida, enmarcada en las reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei, busca reemplazar el modelo de vivienda subsidiada por un sistema basado en estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y protagonismo de la iniciativa privada.
Uno de los primeros distritos en adoptar el nuevo esquema es Tres de Febrero, donde el intendente Diego Valenzuela anunció la municipalización de los desarrollos de Martín Coronado. Allí, se prevé pasar de 400 a más de 1.000 unidades habitacionales, sumando además espacios verdes y obras de infraestructura urbana.
Según Valenzuela, esta decisión permitirá acelerar la entrega de viviendas, generar empleo en la construcción y brindar soluciones habitacionales sin los sobrecostos y demoras que marcaron al Procrear en la última década. El intendente destacó que “el Estado no debe ser constructor, sino facilitador”.
Caputo aseguró que el modelo se replicará en otros municipios del país, con el propósito de ofrecer viviendas terminadas en plazos más cortos, a precios competitivos y bajo un esquema de menor burocracia.
La ANSES abona este martes jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y asignaciones de pago único. Cobran según terminación de DNI los grupos detallados a continuación.
La inversión será destinada a proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, a cargo de la empresa Glencore.
Un decreto publicado en el Boletín Oficial define disoluciones, nuevas funciones y transferencias de organismos bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Las tasas de los plazos fijos subieron casi 10 puntos desde junio. Según el banco elegido, el capital necesario para obtener $1 millón de intereses puede variar en más de $20 millones.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.