Caputo transfiere viviendas del Procrear a municipios

El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, confirmó la transferencia de las viviendas inconclusas del extinto programa Procrear a los municipios. El objetivo es que las administraciones locales puedan licitar los proyectos y habilitar a empresas privadas a concluirlos.

La medida, enmarcada en las reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei, busca reemplazar el modelo de vivienda subsidiada por un sistema basado en estabilidad macroeconómica, acceso al crédito y protagonismo de la iniciativa privada.

Uno de los primeros distritos en adoptar el nuevo esquema es Tres de Febrero, donde el intendente Diego Valenzuela anunció la municipalización de los desarrollos de Martín Coronado. Allí, se prevé pasar de 400 a más de 1.000 unidades habitacionales, sumando además espacios verdes y obras de infraestructura urbana.

Según Valenzuela, esta decisión permitirá acelerar la entrega de viviendas, generar empleo en la construcción y brindar soluciones habitacionales sin los sobrecostos y demoras que marcaron al Procrear en la última década. El intendente destacó que “el Estado no debe ser constructor, sino facilitador”.

Caputo aseguró que el modelo se replicará en otros municipios del país, con el propósito de ofrecer viviendas terminadas en plazos más cortos, a precios competitivos y bajo un esquema de menor burocracia.