Paro docente en la UNR este jueves y viernes

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en Coad, resolvieron por amplia mayoría continuar con el plan de lucha y realizar un paro de actividades este jueves 21 y viernes 22 de agosto. La medida se enmarca en una serie de paros rotativos de 48 horas durante las próximas tres semanas.

La decisión fue adoptada con el 87,1% de los votos en la consulta gremial, en respuesta al incremento salarial ofrecido por el Gobierno nacional, considerado insuficiente por los sindicatos universitarios. El Ejecutivo dispuso un aumento del 7,5% en cuotas y un bono por única vez, lo que fue calificado por los docentes como “miserable”.

El gremio señaló que la medida de fuerza también busca defender la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de sanción en el Senado. El presidente Javier Milei adelantó que podría vetar la norma.

Además de las medidas de protesta, los docentes se sumarán a la marcha federal universitaria convocada para septiembre, en reclamo de mayor presupuesto para la educación y la ciencia nacional.