Paro docente en la UNR este jueves y viernes

Presunto asesino serial en Jujuy: llegó el Equipo Argentino de Antropología Forense a la provincia
Van a trabajar en la casa de Matías Jurado donde se hallaron restos de dos de las víctimas desaparecidas.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.Sociedad18 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en Coad, resolvieron por amplia mayoría continuar con el plan de lucha y realizar un paro de actividades este jueves 21 y viernes 22 de agosto. La medida se enmarca en una serie de paros rotativos de 48 horas durante las próximas tres semanas.
La decisión fue adoptada con el 87,1% de los votos en la consulta gremial, en respuesta al incremento salarial ofrecido por el Gobierno nacional, considerado insuficiente por los sindicatos universitarios. El Ejecutivo dispuso un aumento del 7,5% en cuotas y un bono por única vez, lo que fue calificado por los docentes como “miserable”.
El gremio señaló que la medida de fuerza también busca defender la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de sanción en el Senado. El presidente Javier Milei adelantó que podría vetar la norma.
Además de las medidas de protesta, los docentes se sumarán a la marcha federal universitaria convocada para septiembre, en reclamo de mayor presupuesto para la educación y la ciencia nacional.
Los reclusos escaparon del penal de Valparaíso y podrían intentar ingresar a Argentina. Entre ellos hay un condenado por el homicidio de un carabinero.
El hecho ocurrió en la localidad de Cuatro Esquinas, departamento Río Primero. La menor fue trasladada al hospital por su madre, donde confirmaron su fallecimiento.
La causa se inició el 6 de agosto.
Claudio Contardi, condenado a 19 años por abuso sexual, fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa. Su defensa solicitó cumplir la pena en su domicilio.
Alejandro Cantaro recibió 6 años de prisión por colaborar con la organización “Narcochetos 2”, integrada por su sobrino.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.
La capacitación, de 150 horas, busca fortalecer el cuidado de personas mayores y otorgará certificados oficiales de “Acompañantes No Terapéuticos”.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.