Secuestran más de siete toneladas de marihuana en un control de Gendarmería
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 14, donde un escáner y un perro detector permitieron descubrir la droga oculta en cofres de madera. El conductor fue detenido.
Un hombre de 29 años resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo luego de ser prendido fuego mientras dormía bajo un puente de Circunvalación. Dos sospechosos fueron detenidos.
Un violento ataque se registró durante la madrugada bajo un puente de avenida Circunvalación, en la zona de Baigorria y Joaquín Suárez, donde dos hermanos en situación de calle pasaban la noche.
Según testigos, dos hombres se acercaron al lugar, rociaron con combustible a ambas víctimas y les prendieron fuego. Mariano, de 24 años, logró escapar a tiempo, mientras que su hermano, de 29, quedó envuelto en llamas.
Debido a la gravedad de las lesiones —quemaduras en el 80% de su cuerpo— el joven fue asistido de urgencia y trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado en estado crítico.
Tras el ataque, los agresores intentaron huir por las vías del ferrocarril Belgrano y dirigirse hacia un Peugeot negro que los esperaba, pero fueron interceptados y detenidos. Fueron identificados como Arber Milton M. y Manuel Fabián P., ambos de 35 años.
Las autoridades investigan los motivos del ataque y se dio intervención a la fiscalía correspondiente.
Santa Fe activó un operativo de vigilancia epidemiológica luego de confirmarse un caso de sarampión en Entre Ríos, cuyo paciente había permanecido un día en Casilda antes de presentar síntomas.
Un video viral en redes reavivó la discusión sobre figuras polémicas de la historia argentina, luego de que una inteligencia artificial ofreciera su propia interpretación.
Un vecino de Reconquista acertó todos los números de la modalidad Revancha y obtuvo el premio individual más grande jamás entregado por el Quini 6.
El hombre estuvo prófugo varias horas tras un violento episodio en Villa Urquiza. El bebé, de seis meses, sufrió una fractura y fue trasladado al Hospital de Niños.
El juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso 120 días de prisión preventiva para dos ciudadanos bolivianos sorprendidos transportando cocaína ingerida, tras un control de Gendarmería en la Ruta 34.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
El Lobo y el Pincha se miden este lunes por un lugar en la final del Torneo Clausura, en un clásico que promete alta tensión y estadio repleto.
El Verde de Villa Cañás cerró una temporada memorable y se coronó campeón de la Liga Venadense 2025. Con otro triunfo por 1-0 ante Unión y Cultura
El borrador de la modernización laboral incluye cambios en indemnizaciones, vacaciones, preaviso, período de prueba y convenios. Los sindicatos advierten por pérdida de derechos.
El influencer reveló que desea tener hasta once hijos y habló sobre sus dificultades afectivas y su proceso personal para encarar ese sueño.
Un informe del IAG reveló que más de la mitad de los hogares de ingresos medios necesitó apoyarse en ahorros o endeudarse para cubrir gastos mensuales.
Ocurrió en el estadio de Studebaker, donde un joven de 23 años fue aprehendido por resistirse al operativo policial durante la final de la Liga Venadense.