Un violento ataque se registró durante la madrugada bajo un puente de avenida Circunvalación, en la zona de Baigorria y Joaquín Suárez, donde dos hermanos en situación de calle pasaban la noche.

Según testigos, dos hombres se acercaron al lugar, rociaron con combustible a ambas víctimas y les prendieron fuego. Mariano, de 24 años, logró escapar a tiempo, mientras que su hermano, de 29, quedó envuelto en llamas.

Debido a la gravedad de las lesiones —quemaduras en el 80% de su cuerpo— el joven fue asistido de urgencia y trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado en estado crítico.

Tras el ataque, los agresores intentaron huir por las vías del ferrocarril Belgrano y dirigirse hacia un Peugeot negro que los esperaba, pero fueron interceptados y detenidos. Fueron identificados como Arber Milton M. y Manuel Fabián P., ambos de 35 años.

Las autoridades investigan los motivos del ataque y se dio intervención a la fiscalía correspondiente.