Scaloni definió la prelista argentina con sorpresas y regresos

River goleó a Godoy Cruz y lidera la Zona B
El Millonario ganó 4-2 en el Monumental y alcanzó la cima con 11 puntos. El Tomba sigue en el fondo de la tabla y complicado con el descenso.
El DT incluyó a Alan Varela y José López por primera vez, confirmó el regreso de Messi y dejó afuera a Enzo Fernández.Deportes18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la prelista de 31 futbolistas para afrontar la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que la Albiceleste enfrentará a Venezuela en Buenos Aires y a Ecuador en Quito.
Entre las novedades aparecen Alan Varela, mediocampista del Porto, y José Manuel López, delantero de Palmeiras surgido en Lanús, quienes recibieron su primera convocatoria. Además, vuelven Lionel Messi, recuperado de su lesión en Inter Miami, y Marcos Acuña, lateral de River Plate que no había sido citado en los últimos compromisos.
También repiten jóvenes como Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni, lo que confirma la apuesta de Scaloni por la renovación. En contrapartida, Enzo Fernández (Chelsea) quedó al margen tras su expulsión frente a Colombia y Alejandro Garnacho sigue sin ser considerado.
El seleccionado argentino, que lidera la tabla con 35 puntos, recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental desde las 20.30 y cerrará su participación el martes 9 en Quito ante Ecuador.
El Xeneize venció 3 a 0 en Mendoza con goles de Paredes, Zeballos y Velasco, logrando su primer triunfo en el Torneo Clausura tras 12 partidos sin victorias.
A los 33 años, el mediocampista comunicó su decisión a través de una carta en redes sociales, donde reveló el sacrificio físico que afrontó por más de una década debido a lesiones en sus caderas.
El “Ciclón” buscará un triunfo en Vicente López para seguir liderando el Clausura y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.
El DT de Independiente analizó el 1-0 ante Universidad de Chile y señaló que buscarán revertir la serie en Avellaneda.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.