Scaloni definió la prelista argentina con sorpresas y regresos

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la prelista de 31 futbolistas para afrontar la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que la Albiceleste enfrentará a Venezuela en Buenos Aires y a Ecuador en Quito.



Entre las novedades aparecen Alan Varela, mediocampista del Porto, y José Manuel López, delantero de Palmeiras surgido en Lanús, quienes recibieron su primera convocatoria. Además, vuelven Lionel Messi, recuperado de su lesión en Inter Miami, y Marcos Acuña, lateral de River Plate que no había sido citado en los últimos compromisos.

También repiten jóvenes como Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni, lo que confirma la apuesta de Scaloni por la renovación. En contrapartida, Enzo Fernández (Chelsea) quedó al margen tras su expulsión frente a Colombia y Alejandro Garnacho sigue sin ser considerado.



El seleccionado argentino, que lidera la tabla con 35 puntos, recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental desde las 20.30 y cerrará su participación el martes 9 en Quito ante Ecuador.