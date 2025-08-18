Centenario, Olimpia, Sportsman y Atlético ganaron en la tercera fecha

Liga Venadense: todos los resultados y posiciones de la fecha
La 22ª fecha de la Primera A y la 5ª del Repechaje en la Primera B dejaron cambios en la tabla y definiciones cada vez más ajustadas.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.Deportes del Sur18 de agosto de 2025GASTON PAROLA
La tercera fecha del Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet tuvo continuidad este domingo con cuatro encuentros. Los triunfos quedaron en manos de Centenario, Olimpia BBC, Sportsman de Villa Cañás y Atlético Elortondo, que mantienen sus aspiraciones en los primeros lugares.
En el “Mateo Migliore”, Centenario superó con claridad a Peñarol de Elortondo por 104-77 y alcanzó su tercera victoria consecutiva. El conjunto dirigido por Fernando Aguilar se apoyó en las actuaciones de Farid Celador (22), Juan Cruz Kusnier (20) y Valentín Spessot (13).
En Villa Cañás, Olimpia BBC ratificó su chapa de bicampeón al imponerse sobre Club Ciudad por 80-68 como visitante. Manuel García y los hermanos Sagardía fueron determinantes para el triunfo del elenco conducido por Andy Rodríguez.
Por su parte, Sportsman se llevó un ajustado triunfo en Chañar Ladeado, donde venció a Independiente por 64-59. Jeremías Sandoval fue el máximo anotador con 23 puntos.
Finalmente, Atlético Elortondo superó en “La Fortaleza Roja” a Firmat FBC por 74-55. Tomás Nicolau (17), Martín Sánchez y Eloy Fantino (14 cada uno) encabezaron la ofensiva del conjunto local, que sumó su segunda victoria al hilo.
La fecha se completará este martes a las 21:30, cuando Argentino reciba a Deportivo Atenas, encuentro que se postergó por la participación del conjunto venadense en la Liga Federal Formativa U21.
