Centenario, Olimpia, Sportsman y Atlético ganaron en la tercera fecha

La tercera fecha del Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet tuvo continuidad este domingo con cuatro encuentros. Los triunfos quedaron en manos de Centenario, Olimpia BBC, Sportsman de Villa Cañás y Atlético Elortondo, que mantienen sus aspiraciones en los primeros lugares.

En el “Mateo Migliore”, Centenario superó con claridad a Peñarol de Elortondo por 104-77 y alcanzó su tercera victoria consecutiva. El conjunto dirigido por Fernando Aguilar se apoyó en las actuaciones de Farid Celador (22), Juan Cruz Kusnier (20) y Valentín Spessot (13).

En Villa Cañás, Olimpia BBC ratificó su chapa de bicampeón al imponerse sobre Club Ciudad por 80-68 como visitante. Manuel García y los hermanos Sagardía fueron determinantes para el triunfo del elenco conducido por Andy Rodríguez.

Por su parte, Sportsman se llevó un ajustado triunfo en Chañar Ladeado, donde venció a Independiente por 64-59. Jeremías Sandoval fue el máximo anotador con 23 puntos.

Finalmente, Atlético Elortondo superó en “La Fortaleza Roja” a Firmat FBC por 74-55. Tomás Nicolau (17), Martín Sánchez y Eloy Fantino (14 cada uno) encabezaron la ofensiva del conjunto local, que sumó su segunda victoria al hilo.

La fecha se completará este martes a las 21:30, cuando Argentino reciba a Deportivo Atenas, encuentro que se postergó por la participación del conjunto venadense en la Liga Federal Formativa U21.