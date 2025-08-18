Liga Venadense: todos los resultados y posiciones de la fecha

Centenario, Olimpia, Sportsman y Atlético ganaron en la tercera fecha
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
Deportes del Sur18 de agosto de 2025GASTON PAROLA
La Liga Venadense de Fútbol disputó este fin de semana una nueva jornada que tuvo acción en la Primera División A y en las Zonas Repechaje C y D de la Primera B.
En la Primera A, Juventud Pueyrredón sorprendió como visitante a Sportivo Rivadavia y se impuso 2-1, mientras que Hughes FBC logró una importante victoria frente a Centenario por 2-0. En otro de los encuentros destacados, Unión y Cultura superó 2-1 a General Belgrano y continúa como escolta de Studebaker, que igualó 1-1 con Sportivo Sarmiento.
Los demás resultados: Racing Club 1 - Peñarol 2, Sportivo Carmelense 0 - Teodelina FBC 2, Atlético Elortondo 0 - Belgrano FBC 2 y Sportivo Sancti Spíritu 3 - Jorge Newbery (VT) 0.
Con estos marcadores, la tabla sigue liderada por Studebaker (46 puntos), seguido de cerca por Unión y Cultura (44), Juventud Pueyrredón (39), Jorge Newbery VT 35, Teodelina FBC 33, Atl. Elortondo 32, Hughes FBC 32, Racing Club 31, Peñarol 30, Sp. Rivadavia 29, Sp. Carmelense 27, Sarmiento 25, Belgrano FBC 24, Sp. Santi Spiritu 21, Centenario 16 y Gral. Belgrano 14
En la Primera B, las Zonas Campeonato A y B tuvieron descanso, mientras que el Repechaje avanzó con la disputa de la 5ª fecha.
En la Zona C, Matienzo derrotó 3-2 a Los Andes, Náutico Melincué y Deportivo Chapuy empataron 1-1 y Sacachispa se impuso 1-0 sobre Belgrano de Rufino. La tabla la encabeza Náutico Melincué con 11 puntos, Los Andes 9, Dep. Chapuy, 8 Matienzo, 7 Sacachispa 6 y CDS Belgrano (R) 1
En la Zona D, Ben Hur superó 2-1 a Sportsman (VC), Defensores Talleres venció 2-1 a Sportivo María Teresa, e Independiente (A) cayó 0-3 frente a Nueva Era. Con estos resultados, el grupo es liderado por Ben Hur con 11 unidades, seguido de cerca por Nueva Era con 10, Sportman 9, Def. Talleres 7, Independiente (A) 6 y Sp. María Teresa 0
La próxima fecha será clave en ambas categorías, ya que los equipos buscan asegurarse un lugar en la pelea final del torneo.
Ayer se disputó en el Salón de Deportes Municipal de Villa Cañás la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS).
En el inicio del torneo, “La Fiebre” venció a Sportsman con un triple agónico y el “Rojo” se quedó con el clásico ante Argentino.
La 21ra fecha de la Primera A y la actividad en la Primera B dejaron cambios importantes en la tabla. Studebaker y Unión y Cultura siguen liderando en la máxima categoría.
Con el triunfo de ayer por la tarde en su casa conserva el invicto y la punta del campeonato con 45 unidades seguido por el Unión y Cultura de Benja Lacoste con 41
El estadio de Sportsman fue sede de un vibrante cuadrangular con equipos de Venado Tuerto, Rosario, Casilda y el local. Autoridades destacaron el valor deportivo y social del evento.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.