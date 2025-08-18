Liga Venadense: todos los resultados y posiciones de la fecha

La Liga Venadense de Fútbol disputó este fin de semana una nueva jornada que tuvo acción en la Primera División A y en las Zonas Repechaje C y D de la Primera B.

En la Primera A, Juventud Pueyrredón sorprendió como visitante a Sportivo Rivadavia y se impuso 2-1, mientras que Hughes FBC logró una importante victoria frente a Centenario por 2-0. En otro de los encuentros destacados, Unión y Cultura superó 2-1 a General Belgrano y continúa como escolta de Studebaker, que igualó 1-1 con Sportivo Sarmiento.

Los demás resultados: Racing Club 1 - Peñarol 2, Sportivo Carmelense 0 - Teodelina FBC 2, Atlético Elortondo 0 - Belgrano FBC 2 y Sportivo Sancti Spíritu 3 - Jorge Newbery (VT) 0.

Con estos marcadores, la tabla sigue liderada por Studebaker (46 puntos), seguido de cerca por Unión y Cultura (44), Juventud Pueyrredón (39), Jorge Newbery VT 35, Teodelina FBC 33, Atl. Elortondo 32, Hughes FBC 32, Racing Club 31, Peñarol 30, Sp. Rivadavia 29, Sp. Carmelense 27, Sarmiento 25, Belgrano FBC 24, Sp. Santi Spiritu 21, Centenario 16 y Gral. Belgrano 14

En la Primera B, las Zonas Campeonato A y B tuvieron descanso, mientras que el Repechaje avanzó con la disputa de la 5ª fecha.

En la Zona C, Matienzo derrotó 3-2 a Los Andes, Náutico Melincué y Deportivo Chapuy empataron 1-1 y Sacachispa se impuso 1-0 sobre Belgrano de Rufino. La tabla la encabeza Náutico Melincué con 11 puntos, Los Andes 9, Dep. Chapuy, 8 Matienzo, 7 Sacachispa 6 y CDS Belgrano (R) 1

En la Zona D, Ben Hur superó 2-1 a Sportsman (VC), Defensores Talleres venció 2-1 a Sportivo María Teresa, e Independiente (A) cayó 0-3 frente a Nueva Era. Con estos resultados, el grupo es liderado por Ben Hur con 11 unidades, seguido de cerca por Nueva Era con 10, Sportman 9, Def. Talleres 7, Independiente (A) 6 y Sp. María Teresa 0

La próxima fecha será clave en ambas categorías, ya que los equipos buscan asegurarse un lugar en la pelea final del torneo.