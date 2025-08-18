Cierre de listas: Karina Milei se consolida, el peronismo se une y Macri queda relegado

Interna en el kirchnerismo tras el cierre de listas
El Movimiento Evita expresó su malestar por quedar afuera de la nómina de candidatos. La interna vuelve a tensar al peronismo en plena campaña hacia octubre.
El cierre de listas rumbo al 26 de octubre dejó ganadores y perdedores: Karina Milei reforzó su liderazgo en el oficialismo, el peronismo selló la unidad y Mauricio Macri perdió protagonismo.Política 18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre definió el nuevo mapa político. En La Libertad Avanza, Karina Milei quedó confirmada como la principal figura del armado electoral, imponiendo su criterio en todas las candidaturas y consolidando su rol central dentro del oficialismo.
Los analistas Facundo Nejamkis, Carlos Fara y Juan Mayol coincidieron en que la secretaria General de la Presidencia monopolizó la lapicera y relegó a otros actores internos, mientras que figuras como Santiago Caputo y “Las Fuerzas del Cielo” quedaron en un segundo plano.
En el peronismo, la estrategia dominante fue la unidad para evitar la fragmentación. Esto permitió que dirigentes como Juan Grabois y Sergio Massa obtuvieran lugares de relevancia en las listas, mientras que el sindicalismo logró mantener presencia. Axel Kicillof, en tanto, alcanzó un resultado “neutral”, sin sumar nombres propios en las listas nacionales pero preservando la autonomía en la provincia.
Los especialistas remarcaron que el PRO aparece como uno de los grandes derrotados. Tras dos décadas de protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Mauricio Macri no presentó listas propias y gran parte de sus referentes migraron hacia el oficialismo libertario. Para los consultores, esta situación deja en duda su capacidad de reconstrucción de cara a 2027.
En síntesis, el cierre de listas muestra a Karina Milei como ganadora indiscutida en el oficialismo, al peronismo cohesionado en torno a la supervivencia electoral y al PRO debilitado por la falta de presencia propia en la contienda.
