ANSES: quiénes cobran este lunes 18 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este lunes 18 de agosto de 2025. Millones de beneficiarios en todo el país perciben hoy distintas prestaciones sociales, entre ellas jubilaciones, pensiones y asignaciones.

En el caso de jubilaciones y pensiones mínimas, cobran los titulares cuyos documentos finalizan en 6.

Las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar perciben hoy el pago si su DNI termina en 5.

También se abonan las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores registrados con hijos, correspondiente a documentos finalizados en 5.

En cuanto a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), se realiza el pago para las titulares con documentos terminados en 4.

Finalmente, la Asignación por Prenatal y Maternidad se acredita para quienes tengan DNI finalizados en 8 y 9.

Además, siguen disponibles los pagos únicos por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, que se cobran en cualquier fecha del calendario habilitado.