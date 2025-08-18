ANSES: quiénes cobran este lunes 18 de agosto

Caputo anunció inversión minera por US$ 13.300 millones
La inversión será destinada a proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, a cargo de la empresa Glencore.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.Economía18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este lunes 18 de agosto de 2025. Millones de beneficiarios en todo el país perciben hoy distintas prestaciones sociales, entre ellas jubilaciones, pensiones y asignaciones.
En el caso de jubilaciones y pensiones mínimas, cobran los titulares cuyos documentos finalizan en 6.
Las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar perciben hoy el pago si su DNI termina en 5.
También se abonan las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores registrados con hijos, correspondiente a documentos finalizados en 5.
En cuanto a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), se realiza el pago para las titulares con documentos terminados en 4.
Finalmente, la Asignación por Prenatal y Maternidad se acredita para quienes tengan DNI finalizados en 8 y 9.
Además, siguen disponibles los pagos únicos por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, que se cobran en cualquier fecha del calendario habilitado.
La inversión será destinada a proyectos de cobre en San Juan y Catamarca, a cargo de la empresa Glencore.
Un decreto publicado en el Boletín Oficial define disoluciones, nuevas funciones y transferencias de organismos bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Las tasas de los plazos fijos subieron casi 10 puntos desde junio. Según el banco elegido, el capital necesario para obtener $1 millón de intereses puede variar en más de $20 millones.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.
Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán hoy sus haberes con aumento y bono extraordinario.
El INDEC informó una inflación del 1,9% en julio, pero algunos rubros y alimentos registraron bajas, destacándose la ropa y el calzado.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.