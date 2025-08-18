ANSES: quiénes cobran este lunes 18 de agosto

El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.

Economía18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
bono-anses-asignaciones-suaf-junio_1600_1067

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a este lunes 18 de agosto de 2025. Millones de beneficiarios en todo el país perciben hoy distintas prestaciones sociales, entre ellas jubilaciones, pensiones y asignaciones.

En el caso de jubilaciones y pensiones mínimas, cobran los titulares cuyos documentos finalizan en 6.

Las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar perciben hoy el pago si su DNI termina en 5.

También se abonan las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores registrados con hijos, correspondiente a documentos finalizados en 5.

En cuanto a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), se realiza el pago para las titulares con documentos terminados en 4.

Finalmente, la Asignación por Prenatal y Maternidad se acredita para quienes tengan DNI finalizados en 8 y 9.

Además, siguen disponibles los pagos únicos por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, que se cobran en cualquier fecha del calendario habilitado.

Te puede interesar
DRNL3VJTWRF4JKAYSY3AI33JKQ

Argentina logra frenar entrega de acciones de YPF en Nueva York

SOFIA ZANOTTI
Economía15 de agosto de 2025

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.

Lo más visto
Boletín de noticias