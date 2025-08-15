Wanda Nara habló tras el “unfollow” de L-Gante

Nicolás González y Paloma Silberberg, separados tras varios años juntos
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
La empresaria aclaró que mantiene una buena relación con el cantante y que nunca retomaron su vínculo sentimental.EspectáculosHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Wanda Nara regresó a la Argentina después de pasar unos días en México, donde grabó capítulos de la nueva temporada de Love is Blind Argentina junto a Darío Barassi. En su llegada al aeropuerto, fue consultada por la prensa sobre su vida personal y, en particular, sobre la decisión de L-Gante de dejar de seguirla en redes sociales.
La empresaria afirmó que con Elián Valenzuela mantiene “la mejor” y que nunca volvieron como pareja, sino que son amigos y se tienen afecto. Respecto a la reconciliación del cantante con Tamara Báez, aseguró que no le da importancia a lo que se diga y que su relación con él sigue siendo cordial.
Además, Nara comentó que el jugador de Boca Juniors, Ayrton Acosta, le escribe ocasionalmente, y volvió a referirse a la situación con su ex pareja, Mauro Icardi. Señaló que aún no se coordinó un encuentro con sus hijas en Turquía, ya que no tiene garantías para regresar, aunque ofreció un lugar a 20 minutos de allí, sin obtener respuesta del futbolista.
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
El cantante anunció que volvió con la madre de su hija y contó que dejó de seguir a Wanda Nara para evitar conflictos.
La modelo y panelista recibió el ofrecimiento del candidato a gobernador de Corrientes, Lisandro Almirón, para integrar una lista de La Libertad Avanza.
El humorista que marcó la infancia de millones cumpliría hoy un siglo. Su historia, sus frases y el recuerdo del “gestito de idea” siguen vivos en la memoria popular.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
La hija de Jorge Rial fue demorada en Villa Lugano durante un control policial. Iba a alta velocidad y sin documentación del vehículo.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
El acusado, de 32 años, fue interceptado en un tren rumbo a Retiro. Vestía prendas policiales y fue imputado por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y abuso sexual infantil.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
La causa se inició el 6 de agosto.