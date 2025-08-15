Wanda Nara habló tras el “unfollow” de L-Gante

Wanda Nara regresó a la Argentina después de pasar unos días en México, donde grabó capítulos de la nueva temporada de Love is Blind Argentina junto a Darío Barassi. En su llegada al aeropuerto, fue consultada por la prensa sobre su vida personal y, en particular, sobre la decisión de L-Gante de dejar de seguirla en redes sociales.

La empresaria afirmó que con Elián Valenzuela mantiene “la mejor” y que nunca volvieron como pareja, sino que son amigos y se tienen afecto. Respecto a la reconciliación del cantante con Tamara Báez, aseguró que no le da importancia a lo que se diga y que su relación con él sigue siendo cordial.

Además, Nara comentó que el jugador de Boca Juniors, Ayrton Acosta, le escribe ocasionalmente, y volvió a referirse a la situación con su ex pareja, Mauro Icardi. Señaló que aún no se coordinó un encuentro con sus hijas en Turquía, ya que no tiene garantías para regresar, aunque ofreció un lugar a 20 minutos de allí, sin obtener respuesta del futbolista.