Pagos ANSES del 15 de agosto: quiénes cobran hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este viernes 15 de agosto se acreditarán haberes y asignaciones correspondientes al calendario de pagos de agosto 2025. La liquidación incluye un aumento del 1,62% en haberes previsionales, dispuesto por el DNU 274/2024 y la Resolución ANSES 278/2025, así como el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Con la suba, la jubilación mínima es de $314.305,37 y, sumando el refuerzo, alcanza los $384.305,37. El haber máximo se ubica en $2.114.977,60, la Prestación Básica Universal (PBU) en $143.780,36 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $251.444,30.

Hoy recibirán el pago:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con DNI terminados en 5.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminados en 5.

Asignación por Embarazo, con DNI terminados en 5.

Asignación por Prenatal y Maternidad, con DNI terminados en 8 y 9.

Los depósitos se realizan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.