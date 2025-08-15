Pagos ANSES del 15 de agosto: quiénes cobran hoy

Bajaron precios en indumentaria y 15 productos en julio
El INDEC informó una inflación del 1,9% en julio, pero algunos rubros y alimentos registraron bajas, destacándose la ropa y el calzado.
Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán hoy sus haberes con aumento y bono extraordinario.EconomíaHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este viernes 15 de agosto se acreditarán haberes y asignaciones correspondientes al calendario de pagos de agosto 2025. La liquidación incluye un aumento del 1,62% en haberes previsionales, dispuesto por el DNU 274/2024 y la Resolución ANSES 278/2025, así como el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
Con la suba, la jubilación mínima es de $314.305,37 y, sumando el refuerzo, alcanza los $384.305,37. El haber máximo se ubica en $2.114.977,60, la Prestación Básica Universal (PBU) en $143.780,36 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $251.444,30.
Hoy recibirán el pago:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con DNI terminados en 5.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminados en 5.
Asignación por Embarazo, con DNI terminados en 5.
Asignación por Prenatal y Maternidad, con DNI terminados en 8 y 9.
Los depósitos se realizan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
