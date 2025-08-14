La modelo y panelista recibió el ofrecimiento del candidato a gobernador de Corrientes, Lisandro Almirón, para integrar una lista de La Libertad Avanza.
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez
El cantante anunció que volvió con la madre de su hija y contó que dejó de seguir a Wanda Nara para evitar conflictos.EspectáculosHace 1 horaSOFIA ZANOTTI
Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, confirmó su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. En una entrevista con María Belén Ludueña para el programa “Mujeres Argentinas”, el cantante aseguró: “La mujer que amaba y que amo es Tamara”.
El artista relató que durante mucho tiempo la comunicación con Báez fue difícil por cuestiones legales y por la intervención de su abogado. “Nunca fui deudor, pero se me habían acumulado un montón de temas legales”, explicó.
Sobre su vínculo con Wanda Nara, L-Gante dijo que la empresaria lo acompañó en parte de una gira y que tuvieron una charla en Italia para aclarar su relación. “Wanda funciona mejor como amiga”, sostuvo, y agregó que dejó de seguirla en redes para que no genere molestias en Tamara, ya que “no la quiere ni un poco”.
Durante la nota, el músico mostró su casa en el country Don Joaquín, en Canning, reveló que usa un perfume árabe que “les encanta a las mujeres” y exhibió un dibujo que le hizo una de las hijas de Wanda, a quienes dijo extrañar.
