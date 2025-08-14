Teodelina celebrará el Día del Niño en Plaza Ituzaingó

Felipe, el niño cantante de Teodelina, ganó $18 millones en TV
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
El 30 de agosto habrá actividades gratuitas, reinauguración de la calesita, inflables y sorpresas. Convocan a emprendedores de productos para el mate.TeodelinaHace 1 horaSOFIA ZANOTTI
La localidad de Teodelina se prepara para celebrar el Día del Niño el próximo sábado 30 de agosto, de 14 a 17 horas, en la Plaza Ituzaingó. La jornada incluirá la reinauguración de la calesita, inflables para los más chicos y diversas propuestas recreativas para toda la familia.
Además, se convoca a emprendedores que elaboren productos relacionados con el mate para participar del evento. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 27 de agosto, comunicándose al 3462-339000. Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta que busca celebrar la infancia y fortalecer el encuentro social.
En el 150º aniversario de Teodelina, el gobernador santafesino destacó el legado de los fundadores y el presente pujante de la ciudad
Un emotivo acto encabezado por el intendente Joaquín Poleri y con fuerte respaldo del gobierno provincial, marcó la conmemoración del 150º aniversario de Teodelina.
La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, participó del acto por los 150 años de una localidad santafesina y destacó el rol de la comunidad, el trabajo colectivo y el liderazgo local para hacer realidad los sueños de generaciones.
El gobernador de Santa Fe encabezó los actos por los 150 años de Teodelina y destacó las inversiones en infraestructura y turismo para potenciar el desarrollo de la localidad.
Renuevan el natatorio, construyen una isla con monumento y completan el camino costero para transformar la laguna en un verdadero punto turístico.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.