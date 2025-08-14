Teodelina celebrará el Día del Niño en Plaza Ituzaingó

La localidad de Teodelina se prepara para celebrar el Día del Niño el próximo sábado 30 de agosto, de 14 a 17 horas, en la Plaza Ituzaingó. La jornada incluirá la reinauguración de la calesita, inflables para los más chicos y diversas propuestas recreativas para toda la familia.



Además, se convoca a emprendedores que elaboren productos relacionados con el mate para participar del evento. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 27 de agosto, comunicándose al 3462-339000. Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta que busca celebrar la infancia y fortalecer el encuentro social.

