Bajaron precios en indumentaria y 15 productos en julio

El INDEC informó una inflación del 1,9% en julio, pero algunos rubros y alimentos registraron bajas, destacándose la ropa y el calzado.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe de inflación de julio, que se ubicó en 1,9% a nivel general. Sin embargo, el relevamiento reveló que varios rubros y productos tuvieron una disminución en sus precios, con la división “Prendas de vestir y calzado” a la cabeza, registrando una baja del 0,9% a nivel nacional.
En la región del Gran Buenos Aires, esta caída fue aún mayor, alcanzando el 1,6%. Además, el listado de productos con precios a la baja incluyó alimentos, bebidas y artículos de uso cotidiano.
Según el INDEC, los 15 productos con descensos fueron: tomate entero en conserva (-3,0%), pañales descartables (-2,2%), cebolla (-2,1%), vino común (-1,2%), lavandina (-0,9%), galletitas de agua envasadas (-0,7%), cuadril (-0,5%), manteca (-0,5%), yogur firme (-0,5%), cerveza en botella (-0,5%), naranja (-0,4%), jamón cocido (-0,3%), salame (-0,3%), café molido (-0,3%) y huevos de gallina (-0,1%).
La dispersión de precios, con aumentos marcados en turismo y tarifas, y bajas en indumentaria y algunos alimentos, muestra un panorama heterogéneo en el comportamiento inflacionario del último mes.
