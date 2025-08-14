Bajaron precios en indumentaria y 15 productos en julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el informe de inflación de julio, que se ubicó en 1,9% a nivel general. Sin embargo, el relevamiento reveló que varios rubros y productos tuvieron una disminución en sus precios, con la división “Prendas de vestir y calzado” a la cabeza, registrando una baja del 0,9% a nivel nacional.

En la región del Gran Buenos Aires, esta caída fue aún mayor, alcanzando el 1,6%. Además, el listado de productos con precios a la baja incluyó alimentos, bebidas y artículos de uso cotidiano.

Según el INDEC, los 15 productos con descensos fueron: tomate entero en conserva (-3,0%), pañales descartables (-2,2%), cebolla (-2,1%), vino común (-1,2%), lavandina (-0,9%), galletitas de agua envasadas (-0,7%), cuadril (-0,5%), manteca (-0,5%), yogur firme (-0,5%), cerveza en botella (-0,5%), naranja (-0,4%), jamón cocido (-0,3%), salame (-0,3%), café molido (-0,3%) y huevos de gallina (-0,1%).

La dispersión de precios, con aumentos marcados en turismo y tarifas, y bajas en indumentaria y algunos alimentos, muestra un panorama heterogéneo en el comportamiento inflacionario del último mes.