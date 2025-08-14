Pagos de ANSES para este jueves 14 de agosto

Bajaron precios en indumentaria y 15 productos en julio
El INDEC informó una inflación del 1,9% en julio, pero algunos rubros y alimentos registraron bajas, destacándose la ropa y el calzado.
ANSES abona hoy jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF y otros beneficios según la terminación del DNI.EconomíaHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos correspondiente a este jueves 14 de agosto de 2025. La jornada incluye el depósito de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otros beneficios.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), hoy cobran los titulares con documentos terminados en 8 y 9. Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, la acreditación corresponde a DNI finalizados en 4 y 5.
En cuanto a la AUH y la Tarjeta Alimentar, perciben el pago quienes tengan documento terminado en 4. También cobran los beneficiarios de SUAF con la misma terminación.
Para la Asignación Universal por Embarazo, el turno corresponde a documentos finalizados en 3, mientras que la Asignación por Prenatal y Maternidad se paga hoy a quienes tengan DNI terminados en 4 y 5.
Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, así como las asignaciones familiares de PNC, se continúan abonando para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de septiembre.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
