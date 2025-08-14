Milei presentará en La Plata a sus ocho candidatos bonaerenses

La Justicia rastreó 500 mil dólares de la estafa Libra
El fiscal Eduardo Taiano identificó fondos ocultos en billeteras digitales vinculados a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El youtuber Julián Serrano negó su participación.
El presidente Javier Milei participará este jueves en La Plata de su primer acto electoral de cara a las legislativas del 7 de septiembre, en el que compartirá escenario con los ocho candidatos que encabezan las listas seccionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.
La actividad comenzará a las 17 horas, aunque el mandatario hablará a las 19, y contará con la presencia de Diego Valenzuela (Primera sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava). La estrategia, diseñada por el asesor Santiago Caputo, busca asociar la imagen presidencial a los candidatos, con el fin de trasladarles respaldo electoral en un contexto de apatía política.
Entre los asistentes se esperan figuras del oficialismo nacional como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la secretaria general de la Presidencia y presidenta de LLA, Karina Milei; y dirigentes bonaerenses como Sebastián Pareja y Cristian Ritondo. También podría participar José Luis Espert, señalado como probable primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires.
