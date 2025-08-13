Separaron con éxito a gemelas siamesas en el Garrahan

Primera imagen de Claudio Contardi detenido tras la condena
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
Un equipo multidisciplinario logró separar a dos bebés unidas por el abdomen en una cirugía de alta complejidad. Las niñas se recuperan en terapia intensiva neonatal.SociedadHace 6 horasSOFIA ZANOTTI
Dos gemelas siamesas nacidas en abril en Rosario fueron separadas con éxito por especialistas del Hospital Garrahan. Las niñas estaban unidas por el abdomen y compartían el hígado y parte del esternón.
La intervención se realizó a comienzos de agosto, tras tres meses de preparación, bajo la dirección del doctor Víctor Ayarzábal. Participaron cirujanos, anestesiólogos, enfermeros, técnicos y el jefe de cirugía plástica reconstructiva, Santiago Alemán.
Los padres conocían la condición de sus hijas desde los primeros meses de embarazo y se prepararon para el complejo escenario médico. El jefe de quirófano, Mariano Boglione, destacó que cada bebé tenía su propio hígado funcional, lo que fue clave para la separación.
Las gemelas, nacidas con 1.800 gramos cada una en el Hospital Argerich, fueron trasladadas al Garrahan para la cirugía. Actualmente permanecen en terapia intensiva neonatal, ya sin asistencia respiratoria mecánica, y evolucionan favorablemente. Cuando puedan alimentarse por sí mismas, recibirán el alta para regresar a su hogar en Rosario.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana impuso la pena y ordenó su detención inmediata. La causa se inició en 2021 tras la denuncia de la actriz.
La cifra de víctimas podría aumentar mientras avanza la investigación judicial. Se incautaron más de 100 mil ampollas adulteradas en todo el país.
La estrategia bloquea una proteína clave del tumor, aumentando la efectividad de la quimio y la radioterapia en modelos preclínicos.
Bomberos Voluntarios de Firmat adquirieron un vehículo Renault 210 4x4 para reforzar la respuesta ante incendios forestales y emergencias. La inversión supera los 75 millones de pesos.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La exvicepresidenta, condenada a seis años de prisión por fraude en la causa Vialidad, solicitó a la Justicia suspender el decomiso de bienes y cuestionó el cálculo del perjuicio al Estado.
Con un dictamen de mayoría y una nueva regla para destrabar empates, la oposición logró encaminar la designación de autoridades en la comisión que indaga el escándalo cripto que salpica al Gobierno.
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.