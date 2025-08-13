Separaron con éxito a gemelas siamesas en el Garrahan

Dos gemelas siamesas nacidas en abril en Rosario fueron separadas con éxito por especialistas del Hospital Garrahan. Las niñas estaban unidas por el abdomen y compartían el hígado y parte del esternón.

La intervención se realizó a comienzos de agosto, tras tres meses de preparación, bajo la dirección del doctor Víctor Ayarzábal. Participaron cirujanos, anestesiólogos, enfermeros, técnicos y el jefe de cirugía plástica reconstructiva, Santiago Alemán.

Los padres conocían la condición de sus hijas desde los primeros meses de embarazo y se prepararon para el complejo escenario médico. El jefe de quirófano, Mariano Boglione, destacó que cada bebé tenía su propio hígado funcional, lo que fue clave para la separación.

Las gemelas, nacidas con 1.800 gramos cada una en el Hospital Argerich, fueron trasladadas al Garrahan para la cirugía. Actualmente permanecen en terapia intensiva neonatal, ya sin asistencia respiratoria mecánica, y evolucionan favorablemente. Cuando puedan alimentarse por sí mismas, recibirán el alta para regresar a su hogar en Rosario.