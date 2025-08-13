Caputo arremetió contra la oposición y el Congreso

Inflación de julio fue del 1,9% y alcanzó 36,6% interanual
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
El ministro de Economía cuestionó la actual conformación legislativa y advirtió sobre el impacto político en la estabilidad económica.
En un encuentro con desarrolladores inmobiliarios, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó duras críticas a la oposición y al Congreso, al que acusó de impedir la aprobación de leyes favorables para el país. “Todo el mundo duda: ¿No volverán estos merda a hacer lío?”, expresó, en referencia al clima político previo a las elecciones.
Caputo sostuvo que el Gobierno logró estabilizar la macroeconomía y que ahora es responsabilidad de los empresarios “activar la microeconomía”. También planteó que un triunfo oficialista agilizaría las medidas, aunque los objetivos se alcanzarían igualmente en el mediano plazo. Llamó al sector a invertir pensando en el largo plazo y no en operaciones de retorno inmediato.
El país alcanzó ventas por USD 1.190 millones y superó a India, China y Estados Unidos. Córdoba concentró el 70% de la producción nacional.
ANSES informó el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente a este miércoles 13 de agosto, según terminación de DNI y tipo de prestación.
El Tesoro buscará mañana refinanciar $15 billones con una licitación clave, evaluando una baja moderada de tasas para sostener el dólar y evitar tensiones antes de los comicios bonaerenses.
El organismo difundió el cronograma de cobros para este martes, que incluye PNC, AUH, AUE, SUAF y jubilaciones mínimas, según la terminación del DNI.
La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si mantiene en suspenso la orden que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación de 2012.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La exvicepresidenta, condenada a seis años de prisión por fraude en la causa Vialidad, solicitó a la Justicia suspender el decomiso de bienes y cuestionó el cálculo del perjuicio al Estado.
Con un dictamen de mayoría y una nueva regla para destrabar empates, la oposición logró encaminar la designación de autoridades en la comisión que indaga el escándalo cripto que salpica al Gobierno.
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.