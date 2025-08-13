Caputo arremetió contra la oposición y el Congreso

En un encuentro con desarrolladores inmobiliarios, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó duras críticas a la oposición y al Congreso, al que acusó de impedir la aprobación de leyes favorables para el país. “Todo el mundo duda: ¿No volverán estos merda a hacer lío?”, expresó, en referencia al clima político previo a las elecciones.

Caputo sostuvo que el Gobierno logró estabilizar la macroeconomía y que ahora es responsabilidad de los empresarios “activar la microeconomía”. También planteó que un triunfo oficialista agilizaría las medidas, aunque los objetivos se alcanzarían igualmente en el mediano plazo. Llamó al sector a invertir pensando en el largo plazo y no en operaciones de retorno inmediato.