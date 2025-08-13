Argentina lidera exportaciones mundiales de maní tras baja de retenciones

Pagos ANSES del 13 de agosto: quiénes cobran hoy
ANSES informó el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente a este miércoles 13 de agosto, según terminación de DNI y tipo de prestación.
El país alcanzó ventas por USD 1.190 millones y superó a India, China y Estados Unidos. Córdoba concentró el 70% de la producción nacional.EconomíaHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Argentina cerró la campaña 2025 como el mayor exportador de maní del mundo, con ventas al exterior por USD 1.190 millones, el valor más alto desde 2002 y un 12% superior al registrado en 2023, según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). El país concentró el 23% del comercio global, superando a India, China, Estados Unidos y Brasil.
El crecimiento se vincula a la eliminación de todas las retenciones a las economías regionales, medida dispuesta por el presidente Javier Milei, que impulsó inversiones, aumentó el área sembrada y mejoró las proyecciones productivas.
La campaña registró la mayor superficie sembrada desde que hay registros: 530.200 hectáreas, un 23,3% más que en 2024, con una producción estimada de 1,8 millones de toneladas, un 21,4% superior a la anterior. Córdoba lideró la producción con el 70%, seguida por Buenos Aires (17%), La Pampa (7%), Santa Fe (3%) y San Luis (2%).
El 80,1% de las exportaciones correspondió a maní crudo sin cáscara (USD 955 millones), seguido por preparaciones de maní (12,2%), aceite (7%) y subproductos (0,7%). Los principales destinos fueron Países Bajos, Reino Unido, Polonia, Rusia y Estados Unidos, con la Unión Europea absorbiendo el 60% del total exportado.
