Argentina lidera exportaciones mundiales de maní tras baja de retenciones

Argentina cerró la campaña 2025 como el mayor exportador de maní del mundo, con ventas al exterior por USD 1.190 millones, el valor más alto desde 2002 y un 12% superior al registrado en 2023, según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). El país concentró el 23% del comercio global, superando a India, China, Estados Unidos y Brasil.



El crecimiento se vincula a la eliminación de todas las retenciones a las economías regionales, medida dispuesta por el presidente Javier Milei, que impulsó inversiones, aumentó el área sembrada y mejoró las proyecciones productivas.

La campaña registró la mayor superficie sembrada desde que hay registros: 530.200 hectáreas, un 23,3% más que en 2024, con una producción estimada de 1,8 millones de toneladas, un 21,4% superior a la anterior. Córdoba lideró la producción con el 70%, seguida por Buenos Aires (17%), La Pampa (7%), Santa Fe (3%) y San Luis (2%).

El 80,1% de las exportaciones correspondió a maní crudo sin cáscara (USD 955 millones), seguido por preparaciones de maní (12,2%), aceite (7%) y subproductos (0,7%). Los principales destinos fueron Países Bajos, Reino Unido, Polonia, Rusia y Estados Unidos, con la Unión Europea absorbiendo el 60% del total exportado.