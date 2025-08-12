Gobierno ajusta estrategia financiera ante elecciones y presión cambiaria

El Gobierno nacional se prepara para una licitación de bonos que será decisiva para su plan financiero y cambiario. El objetivo es refinanciar cerca de $15 billones, en un contexto de alta volatilidad y con la mirada puesta en el dólar ante la proximidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre.

Según adelantaron fuentes oficiales, se mantendrán las actuales tasas de mercado para instrumentos de corto plazo, en torno al 45% anual. Sin embargo, se analiza una posible baja marginal para títulos de mayor plazo, con el fin de reducir el costo de financiamiento sin generar un impacto adverso en el mercado cambiario.

El Tesoro limitó además la renovación de Lecap a tasa fija con vencimiento en septiembre, buscando evitar concentraciones de pagos antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Entre los títulos ofrecidos figuran un BONCER con vencimiento el 31 de octubre, bonos dólar linked y otros ajustados por la tasa TAMAR, con plazos hasta febrero de 2026.

El Gobierno intenta administrar cuidadosamente la inyección de pesos para impedir que se trasladen a la demanda de divisas. Desde la última semana, la suba de tasas permitió una baja del dólar oficial de $1.380 a $1.335, aunque a costa de encarecer el crédito para empresas y familias.

Analistas advierten que el margen para reducir las tasas es limitado, ya que en las semanas previas a los comicios bonaerenses podría aumentar la presión sobre el dólar, especialmente a comienzos de septiembre, cuando coincidan pagos de salarios y la cercanía de la votación.