Gobierno ajusta estrategia financiera ante elecciones y presión cambiaria

ANSES paga jubilaciones, pensiones y asignaciones este 12 de agosto
El organismo difundió el cronograma de cobros para este martes, que incluye PNC, AUH, AUE, SUAF y jubilaciones mínimas, según la terminación del DNI.
El Tesoro buscará mañana refinanciar $15 billones con una licitación clave, evaluando una baja moderada de tasas para sostener el dólar y evitar tensiones antes de los comicios bonaerenses.EconomíaHace 6 horasSOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional se prepara para una licitación de bonos que será decisiva para su plan financiero y cambiario. El objetivo es refinanciar cerca de $15 billones, en un contexto de alta volatilidad y con la mirada puesta en el dólar ante la proximidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre.
Según adelantaron fuentes oficiales, se mantendrán las actuales tasas de mercado para instrumentos de corto plazo, en torno al 45% anual. Sin embargo, se analiza una posible baja marginal para títulos de mayor plazo, con el fin de reducir el costo de financiamiento sin generar un impacto adverso en el mercado cambiario.
El Tesoro limitó además la renovación de Lecap a tasa fija con vencimiento en septiembre, buscando evitar concentraciones de pagos antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Entre los títulos ofrecidos figuran un BONCER con vencimiento el 31 de octubre, bonos dólar linked y otros ajustados por la tasa TAMAR, con plazos hasta febrero de 2026.
El Gobierno intenta administrar cuidadosamente la inyección de pesos para impedir que se trasladen a la demanda de divisas. Desde la última semana, la suba de tasas permitió una baja del dólar oficial de $1.380 a $1.335, aunque a costa de encarecer el crédito para empresas y familias.
Analistas advierten que el margen para reducir las tasas es limitado, ya que en las semanas previas a los comicios bonaerenses podría aumentar la presión sobre el dólar, especialmente a comienzos de septiembre, cuando coincidan pagos de salarios y la cercanía de la votación.
La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si mantiene en suspenso la orden que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación de 2012.
La Secretaría de Energía fijó nuevos valores mínimos para bioetanol y biodiesel, lo que podría impactar en el precio de las naftas.
Verduras, carnes y frutas lideraron los aumentos en la primera semana del mes, con subas de hasta el 5%. Consultoras advierten que el impacto del tipo de cambio fue acotado.
El organismo informó el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones.
En cadena nacional, el presidente prohibió financiar el gasto primario con emisión monetaria y adelantó un proyecto de ley para penalizar presupuestos con déficit.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.