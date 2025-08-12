A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá

El 13 de agosto de 1925 nacía en el barrio porteño de Chacarita Carlos Salim Balaá, quien bajo el nombre de Carlitos Balá se convirtió en uno de los íconos más queridos de la cultura popular argentina. A casi tres años de su fallecimiento, su humor sano y sus expresiones inolvidables siguen presentes en varias generaciones.

Balá comenzó su camino artístico en la línea 39 de colectivos, donde probaba sus chistes con los pasajeros. Más tarde llegó a la radio y luego a la televisión, integrando un trío humorístico junto a Alberto Locati y Jorge Marchesini. Tras la disolución del grupo, se consolidó como figura central del entretenimiento familiar con programas como El show de Carlitos Balá y El flequillo de Balá.

Entre sus creaciones más recordadas están frases como “¿Qué gusto tiene la sal?”, el invento de palabras como “Sumbudrule” y cantitos como “Ea-ea-ea pe-pé”. También dejó su huella con el “gestito de idea” y el “chupetómetro”, declarado patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Su legado sigue vivo en el recuerdo afectivo de quienes crecieron con su humor y ternura, que traspasó épocas y continúa siendo parte del patrimonio cultural argentino.