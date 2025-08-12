A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá

Moria Casán expuso a Galmarini en TV y reveló por qué no tienen sexo
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El humorista que marcó la infancia de millones cumpliría hoy un siglo. Su historia, sus frases y el recuerdo del “gestito de idea” siguen vivos en la memoria popular.EspectáculosHace 6 horasSOFIA ZANOTTI
El 13 de agosto de 1925 nacía en el barrio porteño de Chacarita Carlos Salim Balaá, quien bajo el nombre de Carlitos Balá se convirtió en uno de los íconos más queridos de la cultura popular argentina. A casi tres años de su fallecimiento, su humor sano y sus expresiones inolvidables siguen presentes en varias generaciones.
Balá comenzó su camino artístico en la línea 39 de colectivos, donde probaba sus chistes con los pasajeros. Más tarde llegó a la radio y luego a la televisión, integrando un trío humorístico junto a Alberto Locati y Jorge Marchesini. Tras la disolución del grupo, se consolidó como figura central del entretenimiento familiar con programas como El show de Carlitos Balá y El flequillo de Balá.
Entre sus creaciones más recordadas están frases como “¿Qué gusto tiene la sal?”, el invento de palabras como “Sumbudrule” y cantitos como “Ea-ea-ea pe-pé”. También dejó su huella con el “gestito de idea” y el “chupetómetro”, declarado patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Su legado sigue vivo en el recuerdo afectivo de quienes crecieron con su humor y ternura, que traspasó épocas y continúa siendo parte del patrimonio cultural argentino.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
La hija de Jorge Rial fue demorada en Villa Lugano durante un control policial. Iba a alta velocidad y sin documentación del vehículo.
La actriz reaccionó al regreso de la obra teatral sin su participación y apuntó directo contra la nueva intérprete de su personaje icónico.
Según informó "La Criti", la obra no vendió las entradas esperadas.
La actriz y cantante mantiene un vínculo cercano con el productor teatral, según reveló el periodista Gustavo Méndez.
El presidente argentino viajará a Estados Unidos para asistir al show de la humorista, con quien mantuvo una relación hasta abril de 2024.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.