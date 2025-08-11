La ciudad fue sede de la 6ª fecha del certamen zonal, con la participación de cuatro equipos.

Centenario y Firmat FBC debutaron con triunfo en el Clausura Pre-Federal
En el inicio del torneo, “La Fiebre” venció a Sportsman con un triple agónico y el “Rojo” se quedó con el clásico ante Argentino.
Ayer se disputó en el Salón de Deportes Municipal de Villa Cañás la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS).Deportes del SurHace instantesSOFIA ZANOTTI
La jornada contó con la presencia de los equipos de Municipalidad de Villa Cañás, Jorge Newbery de Rufino, Unión y Cultura de Murphy y Municipalidad de Venado Tuerto.
El representativo local, Taller de Vóley Municipal, jugó dos partidos: en el primero se impuso a Unión y Cultura por 2 a 0, mientras que en el segundo cayó ante Newbery por 2 a 0.
Resultados de la fecha:
Municipalidad de Villa Cañás 2 – Unión y Cultura 0
Newbery de Rufino 2 – Municipalidad de Venado 1
Municipalidad de Venado 2 – Unión y Cultura 1
Municipalidad de Villa Cañás 0 – Newbery de Rufino 2
En el inicio del torneo, “La Fiebre” venció a Sportsman con un triple agónico y el “Rojo” se quedó con el clásico ante Argentino.
La 21ra fecha de la Primera A y la actividad en la Primera B dejaron cambios importantes en la tabla. Studebaker y Unión y Cultura siguen liderando en la máxima categoría.
El estadio de Sportsman fue sede de un vibrante cuadrangular con equipos de Venado Tuerto, Rosario, Casilda y el local. Autoridades destacaron el valor deportivo y social del evento.
Con una actuación contundente, el equipo superó ampliamente a los maríateresenses, que no pudieron contener el vendaval ofensivo.
Sportsman recibió la distinción de ser sede del certamen provincial por sus logros deportivos. Más de 100 personas llegarán a la ciudad para disputar la fase clasificatoria del torneo.
Este fin de semana, la ciudad albergará la segunda fase del torneo provincial con la participación de destacados clubes.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El abogado constitucionalista criticó las medidas económicas del Presidente, lo comparó con Cristina Fernández y alertó sobre un posible predominio absoluto del Poder Ejecutivo.
El gobernador bonaerense señaló a Javier Milei y al vocero Manuel Adorni por publicar un recorte de una entrevista. Aseguró que responderá “en las urnas” el 7 de septiembre.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.