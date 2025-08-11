La ciudad fue sede de la 6ª fecha del certamen zonal, con la participación de cuatro equipos.

Ayer se disputó en el Salón de Deportes Municipal de Villa Cañás la 6ª fecha del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2025, organizado por la Asociación del Sur Oeste Santafesino (AVSOS).

La jornada contó con la presencia de los equipos de Municipalidad de Villa Cañás, Jorge Newbery de Rufino, Unión y Cultura de Murphy y Municipalidad de Venado Tuerto.
El representativo local, Taller de Vóley Municipal, jugó dos partidos: en el primero se impuso a Unión y Cultura por 2 a 0, mientras que en el segundo cayó ante Newbery por 2 a 0.
Resultados de la fecha:

Municipalidad de Villa Cañás 2 – Unión y Cultura 0
Newbery de Rufino 2 – Municipalidad de Venado 1
Municipalidad de Venado 2 – Unión y Cultura 1
Municipalidad de Villa Cañás 0 – Newbery de Rufino 2

