Intentó ingresar marihuana a Coronda oculta en sus zapatillas

ANMAT prohíbe suplemento alimenticio por importación ilegal
El organismo ordenó el retiro del producto “Wondercow” en todo el país por carecer de autorización y registros de ingreso.
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. Intervino la Policía de Investigaciones.SociedadHace 1 horaSOFIA ZANOTTI
Un interno de la cárcel de Coronda que gozaba de salidas transitorias fue detenido este domingo al intentar ingresar marihuana al penal de una manera poco habitual.
El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando el recluso regresó de su permiso legal y pasó por la requisa de rutina. Entre los objetos que llevaba —papel higiénico, ropa y alimentos— no se detectaron irregularidades. Sin embargo, al inspeccionar su calzado, el personal penitenciario descubrió que bajo las plantillas de las zapatillas ocultaba una cantidad importante de marihuana.
De inmediato se dio intervención a la Policía de Investigaciones, que secuestró la sustancia y notificó al interno de la formación de una causa judicial por microtráfico.
El organismo ordenó el retiro del producto “Wondercow” en todo el país por carecer de autorización y registros de ingreso.
Un joven fue acusado de desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo tras quitarse y destruir el dispositivo de seguimiento que tenía colocado.
Ya son 31 los acusados, entre presos y cómplices externos, por estafas simulando ser de organismos estatales.
Una niña, un monaguillo, el sacerdote y varios fieles resultaron afectados por monóxido de carbono durante una celebración religiosa en la capilla Nuestra Señora de Lourdes.
Un estudio revela que casi la mitad se siente abrumada por el uso de plataformas digitales, con efectos en la autoestima, el sueño y la salud mental.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El abogado constitucionalista criticó las medidas económicas del Presidente, lo comparó con Cristina Fernández y alertó sobre un posible predominio absoluto del Poder Ejecutivo.
El gobernador bonaerense señaló a Javier Milei y al vocero Manuel Adorni por publicar un recorte de una entrevista. Aseguró que responderá “en las urnas” el 7 de septiembre.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.