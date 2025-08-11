Intentó ingresar marihuana a Coronda oculta en sus zapatillas

Un interno de la cárcel de Coronda que gozaba de salidas transitorias fue detenido este domingo al intentar ingresar marihuana al penal de una manera poco habitual.

El hecho ocurrió pasado el mediodía, cuando el recluso regresó de su permiso legal y pasó por la requisa de rutina. Entre los objetos que llevaba —papel higiénico, ropa y alimentos— no se detectaron irregularidades. Sin embargo, al inspeccionar su calzado, el personal penitenciario descubrió que bajo las plantillas de las zapatillas ocultaba una cantidad importante de marihuana.

De inmediato se dio intervención a la Policía de Investigaciones, que secuestró la sustancia y notificó al interno de la formación de una causa judicial por microtráfico.