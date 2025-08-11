Alimentos que más subieron tras el salto del dólar en agosto

Luego del avance del 14% del dólar oficial en julio, las principales empresas de alimentos y consumo masivo aplicaron aumentos en sus listas de precios. Aunque el traslado a góndola fue limitado, se registró una aceleración en el rubro alimentos y bebidas en la primera semana de agosto.



Según la consultora LCG, el incremento semanal fue del 2%, el más alto desde mayo, impulsado por verduras (+5%), carnes (+3,9%), frutas y panificación, cereales y pastas (+3,1%). También se registraron subas en comidas listas para llevar (+0,8%). Por el contrario, hubo bajas en lácteos y huevos (-2,2%), aceites (-2,1%), azúcar y dulces (-0,7%) y condimentos (-0,4%).

En el Gran Buenos Aires, Analytica relevó una variación semanal del 0,3% en alimentos y bebidas, con un promedio mensual de 1,6%. Allí, las mayores alzas fueron en aguas, gaseosas y jugos (+2,6%) y frutas (+2,6%), mientras que los lácteos subieron 1,1% y los aceites 0,7%.

Para EcoGo, los alimentos consumidos en el hogar aumentaron 0,6% en la primera semana, con una proyección mensual de 2,2%. Incluyendo comidas fuera del hogar, el alza total sería de 2,3%.

El presidente Javier Milei, en tanto, descartó que el reciente movimiento del tipo de cambio genere un fuerte impacto inflacionario y remarcó que la clave para contener los precios es evitar la emisión monetaria y sostener el equilibrio fiscal.