Alimentos que más subieron tras el salto del dólar en agosto

Gobierno actualiza precios de biocombustibles para agosto
La Secretaría de Energía fijó nuevos valores mínimos para bioetanol y biodiesel, lo que podría impactar en el precio de las naftas.
Verduras, carnes y frutas lideraron los aumentos en la primera semana del mes, con subas de hasta el 5%. Consultoras advierten que el impacto del tipo de cambio fue acotado.EconomíaHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Luego del avance del 14% del dólar oficial en julio, las principales empresas de alimentos y consumo masivo aplicaron aumentos en sus listas de precios. Aunque el traslado a góndola fue limitado, se registró una aceleración en el rubro alimentos y bebidas en la primera semana de agosto.
Según la consultora LCG, el incremento semanal fue del 2%, el más alto desde mayo, impulsado por verduras (+5%), carnes (+3,9%), frutas y panificación, cereales y pastas (+3,1%). También se registraron subas en comidas listas para llevar (+0,8%). Por el contrario, hubo bajas en lácteos y huevos (-2,2%), aceites (-2,1%), azúcar y dulces (-0,7%) y condimentos (-0,4%).
En el Gran Buenos Aires, Analytica relevó una variación semanal del 0,3% en alimentos y bebidas, con un promedio mensual de 1,6%. Allí, las mayores alzas fueron en aguas, gaseosas y jugos (+2,6%) y frutas (+2,6%), mientras que los lácteos subieron 1,1% y los aceites 0,7%.
Para EcoGo, los alimentos consumidos en el hogar aumentaron 0,6% en la primera semana, con una proyección mensual de 2,2%. Incluyendo comidas fuera del hogar, el alza total sería de 2,3%.
El presidente Javier Milei, en tanto, descartó que el reciente movimiento del tipo de cambio genere un fuerte impacto inflacionario y remarcó que la clave para contener los precios es evitar la emisión monetaria y sostener el equilibrio fiscal.
La Secretaría de Energía fijó nuevos valores mínimos para bioetanol y biodiesel, lo que podría impactar en el precio de las naftas.
El organismo informó el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones.
En cadena nacional, el presidente prohibió financiar el gasto primario con emisión monetaria y adelantó un proyecto de ley para penalizar presupuestos con déficit.
Ciberdelincuentes aprovechan los links de “cancelar suscripción” en correos falsos para obtener contraseñas, instalar malware y acceder a fondos en segundos, advierten expertos en ciberseguridad.
En julio, el gasto primario cayó 1,5% interanual, con recortes en programas sociales, obra pública y subsidios, y aumentos en transferencias a provincias, AUH y jubilaciones.
La medida estará vigente desde diciembre de 2025 y permitirá a empresas y comercios emitir ECHEQ en moneda extranjera, sumando opciones para operaciones financieras y comerciales.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El abogado constitucionalista criticó las medidas económicas del Presidente, lo comparó con Cristina Fernández y alertó sobre un posible predominio absoluto del Poder Ejecutivo.
El gobernador bonaerense señaló a Javier Milei y al vocero Manuel Adorni por publicar un recorte de una entrevista. Aseguró que responderá “en las urnas” el 7 de septiembre.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.