ANSES: quiénes cobran este lunes 11 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a este lunes 11 de agosto de 2025. La fecha incluye el depósito de jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones, según la terminación del número de documento.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Cobran hoy las personas con DNI terminados en 2 y 3.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Beneficiarios con DNI finalizado en 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 1.

Asignaciones Familiares del SUAF

DNI terminados en 1.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0.

Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

Todas las terminaciones: cobran hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones: cobran hasta el 10 de septiembre.