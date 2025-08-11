ANSES: quiénes cobran este lunes 11 de agosto

Gobierno actualiza precios de biocombustibles para agosto
El organismo informó el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones.EconomíaHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a este lunes 11 de agosto de 2025. La fecha incluye el depósito de jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones, según la terminación del número de documento.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Cobran hoy las personas con DNI terminados en 2 y 3.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Beneficiarios con DNI finalizado en 1.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
DNI terminados en 1.
Asignaciones Familiares del SUAF
DNI terminados en 1.
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0.
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0.
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento
Todas las terminaciones: cobran hasta el 10 de septiembre.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Todas las terminaciones: cobran hasta el 10 de septiembre.
