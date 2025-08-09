Santa Isabel refuerza controles y retira escapes libres

El Área de Convivencia Ciudadana de la Comuna de Santa Isabel, bajo la gestión de Pablo Giorgis, llevó adelante en los últimos días nuevos operativos de control vehicular, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Durante los procedimientos, se retiraron y destruyeron una decena de escapes libres que generaban ruidos molestos, afectando el descanso y la convivencia en la localidad.

“Sabemos que el respeto por las normas y la buena convivencia es clave para que todos vivamos mejor. Vamos a seguir trabajando para que nuestro tránsito sea seguro, ordenado y saludable”, señaló el presidente comunal Pablo Giorgis.

Las acciones forman parte de un plan integral de control y prevención que busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y promover un tránsito más seguro y respetuoso en todo el ejido urbano.