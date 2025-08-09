La campaña se realizará el martes 12 de agosto, de 8 a 12 horas, para perros y gatos mayores de tres meses.
Santa Isabel refuerza controles y retira escapes libres
Santa Isabel refuerza controles y retira escapes libres

La Comuna intensifica los operativos para mejorar la seguridad vial y reducir ruidos molestos, con el retiro y destrucción de escapes libres.
El Área de Convivencia Ciudadana de la Comuna de Santa Isabel, bajo la gestión de Pablo Giorgis, llevó adelante en los últimos días nuevos operativos de control vehicular, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Durante los procedimientos, se retiraron y destruyeron una decena de escapes libres que generaban ruidos molestos, afectando el descanso y la convivencia en la localidad.
“Sabemos que el respeto por las normas y la buena convivencia es clave para que todos vivamos mejor. Vamos a seguir trabajando para que nuestro tránsito sea seguro, ordenado y saludable”, señaló el presidente comunal Pablo Giorgis.
Las acciones forman parte de un plan integral de control y prevención que busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y promover un tránsito más seguro y respetuoso en todo el ejido urbano.
Cayó una banda narco familiar en Canals: incautaron más de 4.000 dosis de cocaína
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.
Horror en Mar del Plata: hallan un cuerpo incinerado con una soga al cuello en un descampado
Un hombre fue encontrado sin vida, atado y quemado, en el barrio Las Heras. La Justicia investiga un presunto homicidio.
Avanzan obras de mejorado en calles de Villa Cañás
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andriani, detalló el alcance del plan de colocación de piedra y mejoras en arterias clave de la ciudad, en diálogo con Oscar Canavese para Novedades del Sur y Sonic TV.
Milei anuncia dos medidas para blindar el equilibrio fiscal
En cadena nacional, el presidente prohibió financiar el gasto primario con emisión monetaria y adelantó un proyecto de ley para penalizar presupuestos con déficit.
Milei ratificó el ajuste y anunció medidas fiscales
En cadena nacional, el Presidente defendió su plan económico, justificó vetos a leyes sociales y anunció iniciativas para “amurallar” el déficit cero.