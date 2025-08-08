Nueva estafa virtual usa enlaces falsos para robar datos y vaciar cuentas bancarias

La motosierra en julio: recortes y subas en el gasto público
En los últimos días, empresas y especialistas en ciberseguridad alertaron sobre una nueva modalidad de fraude digital que circula por correo electrónico y pone en riesgo la seguridad bancaria de miles de usuarios. La maniobra consiste en insertar enlaces falsos de “cancelar suscripción” al final de mensajes que imitan comunicaciones legítimas de empresas o servicios.
Al hacer clic, el usuario es redirigido a una página apócrifa que solicita datos personales, contraseñas o credenciales bancarias. En algunos casos, el sitio instala malware de forma automática, comprometiendo la información del dispositivo. Según un informe de la compañía DNSFilter, uno de cada 644 clics en este tipo de enlaces lleva a un sitio malicioso.
El método se apoya en la ingeniería social y en la costumbre de los usuarios de eliminar correos promocionales. Los estafadores reproducen con precisión logos, colores y formatos para disminuir las sospechas y aumentar el porcentaje de víctimas.
Las recomendaciones de los expertos incluyen:
No hacer clic en enlaces si el remitente genera dudas.
Ingresar manualmente a los sitios oficiales para gestionar suscripciones.
Utilizar antivirus y filtros actualizados.
Activar verificación multifactor en aplicaciones bancarias.
Supervisar regularmente los movimientos de cuentas.
La advertencia cobra relevancia ante el aumento de campañas fraudulentas a nivel global, que no sólo buscan dinero sino también ampliar bases de datos para futuras estafas y suplantaciones de identidad.
