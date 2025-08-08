Vacunación antirrábica gratuita este martes en la Glorieta

La campaña de vacunación antirrábica continúa este martes 12 de agosto en la Glorieta, en el horario de 8 a 12, con atención gratuita para perros y gatos.

Desde la organización se remarca la importancia de la inoculación para prevenir la rabia, una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso de los mamíferos, incluidos los seres humanos, y que en la gran mayoría de los casos resulta fatal.

La vacunación es anual y puede aplicarse a partir de los tres meses de edad. Se solicita a los vecinos llevar a los perros con correa y a los gatos en jaula o bolsa para su correcta manipulación durante el procedimiento.