Vacunación antirrábica gratuita este martes en la Glorieta

Iluminan el acceso a Hathor: avanza la obra conjunta entre la Comuna y la empresa
Una acción coordinada entre el Estado local y el sector privado mejora la seguridad del acceso a la planta de Hathor en Santa Isabel.
La campaña se realizará el martes 12 de agosto, de 8 a 12 horas, para perros y gatos mayores de tres meses.Santa IsabelHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
La campaña de vacunación antirrábica continúa este martes 12 de agosto en la Glorieta, en el horario de 8 a 12, con atención gratuita para perros y gatos.
Desde la organización se remarca la importancia de la inoculación para prevenir la rabia, una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso de los mamíferos, incluidos los seres humanos, y que en la gran mayoría de los casos resulta fatal.
La vacunación es anual y puede aplicarse a partir de los tres meses de edad. Se solicita a los vecinos llevar a los perros con correa y a los gatos en jaula o bolsa para su correcta manipulación durante el procedimiento.
La comuna ejecuta un plan estratégico de mejora urbana, renovando sectores dañados de calzadas para garantizar seguridad y mejor transitabilidad.
Con amplia participación ciudadana e institucional, la comuna dio inicio a un proceso clave para planificar el desarrollo urbano y ambiental de la localidad.
Con juegos, música, y una bicicleteada para todas las edades, la Comuna de Santa Isabel despidió las vacaciones con una jornada llena de alegría y participación en la Senda de la Salud.
Fue imputado por lesiones dolosas calificadas y tentativa de hurto; la jueza dispuso su detención preventiva.
La conmemoración incluyó izamiento de bandera, presentaciones artísticas y un reconocimiento por los 20 años de la creación de la bandera de Santa Isabel.
Con su clásico estilo frontal, Moria confesó en vivo que su pareja, "Pato" Galmarini, prefiere dormir antes que tomar Viagra.
El accidente se produjo en el kilómetro 402 de la Ruta 9, entre General Roca y Tortugas. Uno de los camiones involucrados provenía de Brasil.
El Colegio San José implementa por 15 días a "ZOE", una asistente educativa basada en IA que conversa, guía y enseña sobre marketing digital a estudiantes secundarios. La experiencia generó repercusión nacional.
Las autoridades piden mantenerse alejados de los cráteres activos y seguir las recomendaciones oficiales.
Cuatro personas detenidas, dispositivos secuestrados y marihuana incautada en el marco de una investigación iniciada en 2024.