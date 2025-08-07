Cayeron cuatro personas por red de apuestas ilegales en Venado Tuerto y Carmen

En la mañana de este jueves, desde las 7:00 horas, se llevaron adelante cuatro allanamientos en el marco de una causa por juego ilegal. Tres de ellos se realizaron en Venado Tuerto y uno en la localidad de Carmen. Los operativos fueron ordenados por el fiscal Iván Raposo y ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Comando Radioeléctrico (CRE) de la región.

Los procedimientos derivaron en el secuestro de celulares, tarjetas virtuales, una notebook, un disco rígido y marihuana. Además, se produjo la detención de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación comenzó en julio de 2024, bajo la órbita del fiscal Horacio Puyrredón, tras una denuncia de la Caja de Asistencia Social que alertó sobre presuntas maniobras de apuestas ilegales online. Según se pudo establecer, una sub agencia oficial habría sido utilizada como fachada para recibir dinero y canalizarlo a plataformas no autorizadas.

La modalidad consistía en que el apostador contactaba a un “cajero”, entregaba el dinero en efectivo o por transferencia, y este lo ingresaba en la plataforma de juego. Si el apostador ganaba, se le abonaba el premio correspondiente.

Uno de los puntos clave en la causa fue la detención del propietario de dicha sub agencia, ocurrida en septiembre de 2024, momento en el que se incautaron dispositivos que aportaron evidencia relevante.

Detalle de los allanamientos:

Venado Tuerto (Iturraspe casi Santa Fe): secuestro de celular. El propietario quedó a disposición judicial.

Venado Tuerto (Italia al 2000): secuestro de dos celulares y 3,7 gramos de marihuana. Un hombre fue detenido.

Venado Tuerto (Belgrano al 40): secuestro de cuatro tarjetas virtuales, una notebook, un disco rígido y un celular. Una mujer detenida.

Carmen (Colón al 100): secuestro de un maletín con fichas de póker y tres celulares. Una mujer detenida.

Los allanamientos contaron con apoyo de las unidades de PDI Firmat, Melincué y otras localidades donde también se habían realizado diligencias previas, incluyendo Córdoba y Buenos Aires.