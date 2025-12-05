Cinco detenidos en operativos por microtráfico en barrio 7 de Septiembre
La PDI realizó cuatro allanamientos en un sector del Fonavi, donde funcionaba un punto activo de venta de drogas. Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo.
Un vehículo terminó envuelto en llamas tras impactar contra un poste en Venado Tuerto. Cuando llegó la asistencia, no había rastro del conductor.Policiales 05/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un fuerte siniestro vial ocurrió este viernes alrededor de las 5.15 en Venado Tuerto. Un automóvil que circulaba por calle Marenghini, entre San Lorenzo y Pavón, chocó de forma violenta contra un poste del tendido eléctrico y quedó completamente envuelto en llamas.
Al arribar los servicios de emergencia, el vehículo estaba totalmente incendiado y no había ocupantes en su interior ni personas en las inmediaciones, un dato que abrió interrogantes sobre lo ocurrido momentos antes del impacto.
Bomberos Voluntarios trabajaron rápidamente para contener el fuego. Desplegaron dos líneas devanaderas y lograron extinguir el foco ígneo, para luego realizar una inspección detallada y asegurarse de que no existieran riesgos de reinicio.
Además, se notificó a la Cooperativa Eléctrica por el poste afectado, que podría representar un peligro para los vecinos de la zona. Como parte del relevamiento, se realizaron fotografías y registros del siniestro.
En paralelo, personal policial y de tránsito municipal garantizó la seguridad perimetral y ordenó la circulación en el sector. Hasta el momento no se reportaron heridos ni se confirmó la identidad del propietario del vehículo.
Las autoridades siguen investigando para determinar las causas del choque y esclarecer la ausencia del conductor.
Un operativo en Sauce Viejo terminó con la incautación de 600 kilos de carne transportada sin documentación ni cadena de frío. Investigan presunto abigeato.
Un vecino encontró el rodado abandonado en un descampado y permitió que la Policía lo restituyera a su dueño.
Dos jóvenes escaparon en moto durante un control policial en Venado Tuerto. Tras ser detenidos, la Justicia ordenó un allanamiento y definió actuaciones.
Chevrolet Corsa con pedido de secuestro desde 2023 fue incautado en un control policial. Una mujer fue notificada por encubrimiento y el vehículo quedó a disposición de la investigación.
El vehículo tenía un requerimiento vigente desde 2023 por un hecho de robo en Álvarez. La conductora fue notificada por encubrimiento y el auto quedó a disposición de la Justicia.
El Xeneize ganó 4-1 en los penales tras empatar 2-2 ante Gimnasia en el Florencio Sola y obtuvo su 29° título en la categoría.
Tras su salida de Independiente Rivadavia, el colombiano despierta interés en dos potencias del Brasileirao, que prepararían propuestas económicas para contratarlo.
El club definió las salidas de Franco Jara, Elías López y Facundo Quignon. Zielinski comienza a rearmar el plantel para el próximo año.
El entrenador firmó contrato hasta junio de 2027 y será presentado este viernes. El jueves ya estará al frente del arranque de la pretemporada.
Hólger y Edwin Quintero, dos talentos de 16 años del fútbol ecuatoriano, fueron adquiridos por el Arsenal y se sumarán al club inglés cuando cumplan 18.
La ciudad vive horas de enorme preocupación tras la muerte de dos jóvenes y la aparición de nuevas circunstancias que aún se investigan. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y acompañamiento.
El músico fue intervenido después de su show en La Plata y permanece en reposo, con una recuperación que avanza dentro de lo previsto.
A días del verano, Cristina Kirchner solicitó volver a usar la terraza de su departamento