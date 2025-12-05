Un fuerte siniestro vial ocurrió este viernes alrededor de las 5.15 en Venado Tuerto. Un automóvil que circulaba por calle Marenghini, entre San Lorenzo y Pavón, chocó de forma violenta contra un poste del tendido eléctrico y quedó completamente envuelto en llamas.



Al arribar los servicios de emergencia, el vehículo estaba totalmente incendiado y no había ocupantes en su interior ni personas en las inmediaciones, un dato que abrió interrogantes sobre lo ocurrido momentos antes del impacto.

Bomberos Voluntarios trabajaron rápidamente para contener el fuego. Desplegaron dos líneas devanaderas y lograron extinguir el foco ígneo, para luego realizar una inspección detallada y asegurarse de que no existieran riesgos de reinicio.

Además, se notificó a la Cooperativa Eléctrica por el poste afectado, que podría representar un peligro para los vecinos de la zona. Como parte del relevamiento, se realizaron fotografías y registros del siniestro.

En paralelo, personal policial y de tránsito municipal garantizó la seguridad perimetral y ordenó la circulación en el sector. Hasta el momento no se reportaron heridos ni se confirmó la identidad del propietario del vehículo.

Las autoridades siguen investigando para determinar las causas del choque y esclarecer la ausencia del conductor.