Detienen en Elortondo a un hombre que robó cigarrillos y dinero
Ocurrió en la madrugada del lunes. El sospechoso fue interceptado por la Policía cuando cruzaba las vías del ferrocarril con la mercadería robada.
La Policía secuestró prendas, zapatillas y perfumes sustraídos de un comercio de calle Alberdi. Una mujer fue imputada por encubrimiento y estafa.Policiales 11/12/2025SOFIA ZANOTTI
Personal de la Comisaría 2da de Venado Tuerto logró recuperar una importante cantidad de mercadería robada durante un hecho ocurrido este miércoles en un local de indumentaria ubicado en calle Alberdi.
La investigación se inició tras la denuncia del propietario, quien detectó la ubicación de su teléfono sustraído en una vivienda de calle Argonz. Al llegar al lugar, una mujer que reside en el domicilio entregó el celular de manera voluntaria, lo que llamó la atención del personal policial.
Según indicaron fuentes del caso, se realizó un registro voluntario por disposición de Fiscalía. En la vivienda se secuestraron prendas coincidentes con las robadas. Además, dentro del mismo terreno se observó otra edificación donde, a simple vista, había bolsas con elementos similares, por lo que se esperó la autorización judicial para avanzar.
Cerca de las 15 horas se concretó el allanamiento, que arrojó resultado positivo. En el lugar se secuestraron zapatillas, perfumes y más indumentaria vinculada al robo.
La mujer fue trasladada a la sede policial para la formación de causa por encubrimiento y estafa. Las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.
La PDI realizó tres allanamientos y secuestró cocaína, celulares y una réplica de arma. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
La fiscalía solicitó siete años y medio de prisión para Francisco O., acusado de un robo doblemente agravado en Venado Tuerto, donde la víctima sufrió una fractura al intentar detenerlo.
La PDI realizó cuatro allanamientos en un sector del Fonavi, donde funcionaba un punto activo de venta de drogas. Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo.
Un vehículo terminó envuelto en llamas tras impactar contra un poste en Venado Tuerto. Cuando llegó la asistencia, no había rastro del conductor.
Un operativo en Sauce Viejo terminó con la incautación de 600 kilos de carne transportada sin documentación ni cadena de frío. Investigan presunto abigeato.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
La Brujita buscará que el máximo tribunal deportivo deje sin efecto la suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de AFA tras el polémico pasillo a Rosario Central.
La tenista francesa regresó tras nueve meses fuera de competencia por un problema auditivo y sorprendió al anunciar un acuerdo con la plataforma OnlyFans para sostener su actividad profesional.
Las escuderías aprovecharon el cierre de la temporada en Yas Marina para testear piezas del reglamento 2026. Alpine corrió el programa sin Franco Colapinto, enfocado en el simulador.
El Millonario remontó el marcador y estuvo cerca del triunfo, pero un error defensivo selló el 2-2 ante el conjunto catalán en Miami. Cabral y Amor anotaron para los argentinos.
La final del Torneo Clausura se jugará el sábado en Santiago del Estero. La venta será por Deportick con preventa desde este martes.
La jornada ofrece duelos clave en Champions League, copas internacionales y ligas sudamericanas. Acá, el detalle de cada partido y dónde verlo en vivo.