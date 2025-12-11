Personal de la Comisaría 2da de Venado Tuerto logró recuperar una importante cantidad de mercadería robada durante un hecho ocurrido este miércoles en un local de indumentaria ubicado en calle Alberdi.

La investigación se inició tras la denuncia del propietario, quien detectó la ubicación de su teléfono sustraído en una vivienda de calle Argonz. Al llegar al lugar, una mujer que reside en el domicilio entregó el celular de manera voluntaria, lo que llamó la atención del personal policial.

Según indicaron fuentes del caso, se realizó un registro voluntario por disposición de Fiscalía. En la vivienda se secuestraron prendas coincidentes con las robadas. Además, dentro del mismo terreno se observó otra edificación donde, a simple vista, había bolsas con elementos similares, por lo que se esperó la autorización judicial para avanzar.

Cerca de las 15 horas se concretó el allanamiento, que arrojó resultado positivo. En el lugar se secuestraron zapatillas, perfumes y más indumentaria vinculada al robo.

La mujer fue trasladada a la sede policial para la formación de causa por encubrimiento y estafa. Las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.