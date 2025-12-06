Cuatro detenidos tras allanamientos por microtráfico en Venado Tuerto
Los fiscales Iván Raposo y Luis Lagioia pidieron este viernes una condena de siete años y medio de prisión efectiva para Francisco Abraham O., conocido como “Teletubbie”, acusado de cometer un violento robo en una vivienda de Venado Tuerto. El juicio se encuentra en su tramo final y el tribunal tendrá diez días para dictar sentencia.
El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Castelli al 2.500. Según la investigación, el acusado —de 34 años y con una pierna amputada— ingresó primero a una vivienda deshabitada mediante escalamiento y, utilizando baldes y un banco, accedió luego al domicilio lindero perteneciente a Mateo R. Allí forzó una reja de hierro y sustrajo dos televisores, un celular y 600 dólares.
La secuencia se vio interrumpida cuando Mateo regresó a su hogar y notó movimientos en el interior. Al enfrentarse al intruso, este intentó confundirlo y escapar por calle Aufranc. La víctima logró alcanzarlo y, durante el forcejeo, sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha por la fuerza ejercida por el imputado en su intento de huida.
Minutos más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar y detuvieron al sospechoso, que continuaba resistiéndose. En el sitio se recuperaron los dos televisores y el celular robado. El dinero, en cambio, no fue hallado y se presume que quedó en poder de un cómplice que logró escapar.
Durante los alegatos finales, la fiscalía presentó pruebas consideradas concluyentes: testimonios de policías, registros fotográficos, el relato de la víctima y peritajes médicos. La médica policial Julieta Marzo confirmó las lesiones y su gravedad, diagnóstico luego ratificado por especialistas.
En este marco, Raposo solicitó además que el tribunal declare la reincidencia del acusado, al considerar agravantes la violencia ejercida, la planificación del hecho y el daño físico y emocional ocasionado.
“El debate dejó una verdad contundente. Ahora corresponde una sentencia acorde a esa verdad”, expresó el fiscal. El tribunal deberá definir si hace lugar al pedido y condena a Francisco O. por robo doblemente agravado y lesiones graves, en carácter de coautor.
