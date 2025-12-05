La Policía de Investigaciones (PDI), junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, detuvo a cinco personas en una serie de cuatro allanamientos concretados entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves en barrio 7 de Septiembre, en la zona oeste de Rosario. Los procedimientos se llevaron adelante a solicitud de la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.



Las tareas se centraron en distintos inmuebles del Fonavi del barrio, donde la investigación había detectado maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. Según indicaron fuentes del caso, la actividad ilícita se concentraba principalmente en un domicilio señalado como “El búnker del medio”, lo que motivó la intervención judicial del juez Rodrigo Santana.

Como resultado, fueron detenidos Sebastián F. (44), Ricardo Daniel C. (39), Julio Oscar G. (34), Catherine Nicol C. (23) y un adolescente de 15 años. Este último quedó a disposición de la autoridad de Niñez y fue trasladado a la Seccional 16ª.

Además, en los operativos se secuestraron 33 envoltorios de cocaína, 4 envoltorios de marihuana, una balanza de precisión, $71.600 en efectivo, teléfonos celulares y una bicicleta. Todo el material fue remitido a la Fiscalía de Microtráfico para su análisis.

Las medidas se ejecutaron en domicilios ubicados en Pasaje 1467, entre Calle 1471 y Sánchez de Loria, y en dos viviendas de pasillo interno entre Tarragona bis y Sánchez de Loria bis. Según precisaron, la investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico del MPA, en el marco del Plan de Persecución Penal.